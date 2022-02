Airbus vise 720 livraisons en 2022, le bénéfice atteint un record en 2021

(Actualisation: déclarations du président exécutif sur le dividende et les cadences de production)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus Group a annoncé jeudi viser 720 livraisons d'avions cette année après avoir vu ses résultats dépasser les attentes des analystes au quatrième trimestre. Le groupe a également dégagé un bénéfice net record en 2021 et a décidé de verser à nouveau un dividende, après ne pas en avoir distribué en 2019 et 2020.

En 2022, Airbus compte livrer 720 avions, après 611 en 2021, dégager un résultat opérationnel (Ebit) ajusté, mesure clef de la rentabilité du groupe, de 5,5 milliards d'euros et générer un flux de trésorerie avant fusions-acquisitions et financements clients de 3,5 milliards d'euros.

Le groupe européen a dévoilé ces perspectives après avoir vu ses résultats dépasser les attentes au dernier trimestre de 2021.

Le chiffre d'affaires a diminué de 14% sur un an, à 17 milliards d'euros. La division d'aéronautique civile, qui représente plus des deux tiers des revenus d'Airbus, a réalisé un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros, en baisse de 17%. Les livraisons d'avions ont été plus faibles qu'à la même période de 2020, à 187 unités contre 225 au quatrième trimestre 2020.

Le bénéfice net s'est inscrit à 1,58 milliard d'euros au quatrième trimestre, contre 1,5 milliard d'euros un an auparavant. L'Ebit ajusté a reculé de 18%, à 1,5 milliard d'euros.

Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 16,9 milliards d'euros, un Ebit ajusté de 1,36 milliard d'euros et un bénéfice net de 837 millions d'euros, selon un consensus fourni par la société.

Sur l'ensemble de 2021, Airbus a enregistré une nette progression de ses résultats.

Le groupe a publié un bénéfice net record de 4,2 milliards d'euros, contre une perte de 1,1 milliard d'euros en 2020, tandis que son Ebit ajusté a progressé de 185%, à 4,9 milliards d'euros. Les revenus ont augmenté de 4%, à 52,1 milliards d'euros.

Le groupe a également dégagé un flux de trésorerie disponible avant fusions-acquisitions et financements clients de 3,5 milliards d'euros, contre un décaissement de 7 milliards d'euros en 2021.

Airbus a annoncé qu'il proposerait au titre de 2021, un dividende de 1,5 euro par action.

Au titre de 2019 et 2020, l'industriel n'avait pas versé de coupon à ses actionnaires en raison de la crise sanitaire. "Notre résultat net record et les efforts déployés pour renforcer notre position de trésorerie nette motivent notre proposition de verser à nouveau des dividendes", a indiqué le président exécutif du groupe, Guillaume Faury, cité dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs indiqué que la montée en cadence de la production de la famille A320 était "en bonne voie" pour atteindre un rythme de 65 avions par mois d'ici à l'été 2023. "Les cadences de production de la famille A320 au-delà de 2023 sont encore à l'étude et l'entreprise collabore avec ses fournisseurs pour assurer une éventuelle montée en cadence au-delà de 65", a poursuivi le groupe.

Guillaume Faury a par ailleurs indiqué lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que le groupe déciderait "à la mi-année" des cadences de production qui seront mises en place pour les années 2024 et 2025.

February 17, 2022 02:47 ET (07:47 GMT)