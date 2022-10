Airbus voit le marché des services après-vente plus que doubler d'ici à 2041

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'avionneur européen Airbus a indiqué jeudi qu'il anticipait une forte croissance du marché mondial des services aux flottes aériennes d'ici à 2041, en ligne avec la hausse du trafic aérien et porté par le renouvellement des flottes.

En 2022, le marché de l'après-vente devrait atteindre 95 milliards de dollars, soit une hausse de 21% par rapport à 2021. Il reste toutefois inférieur d'environ 10% au niveau de 2019, a précisé Airbus à l'occasion d'un point presse.

Etant donné le rebond rapide du trafic aérien et les perspectives de demande pour les prochaines années, le groupe voit ce marché plus que doubler d'ici à 2041, à 232 milliards de dollars.

"La numérisation accélérée des opérations et de la maintenance ainsi qu'une proportion plus élevée d'avions de dernière génération en service entraîneront un besoin massif de nouvelles compétences et de création d'emplois", a souligné Airbus dans un communiqué.

D'ici à 2041, le groupe estime que le secteur devra former 585.000 nouveaux pilotes, 640.000 techniciens et 875.000 personnels de cabine.

October 06, 2022 03:37 ET (07:37 GMT)