Analyse : JetBlue a du mal à vendre l'offre de rachat de Spirit aux investisseurs

M. Hayes a déclaré que la compagnie n'était pas encore prête à rendre publique son offre pour le transporteur à très bas prix, mais que la fuite d'informations lui a forcé la main. Lors d'une conférence téléphonique le lendemain matin, les raisons étaient apparentes, JetBlue s'efforçant de convaincre les investisseurs du bien-fondé de son offre non sollicitée de 3,6 milliards de dollars.

La démarche surprise du transporteur new-yorkais a déconcerté la Bourse, car elle vise à combiner deux entreprises ayant très peu en commun, si ce n'est des flottes dominées par des jets Airbus SE. En conséquence, l'opération devrait être très coûteuse pour JetBlue, ce qui soulève des questions sur les synergies supposées.

JetBlue n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'action de la compagnie a chuté d'environ 19 % depuis l'annonce de la nouvelle. Les actions JetBlue étaient en baisse de 4,2 % à 11,92 $ jeudi après-midi.

L'une des principales préoccupations des investisseurs est la différence flagrante entre les modèles commerciaux des deux transporteurs.

Spirit est un transporteur sans fioritures qui s'appuie sur des tarifs réduits au plus bas niveau possible, complétés par des frais pour des extras tels que la réservation par l'intermédiaire d'un centre d'appel, une stratégie connue sous le nom de dégroupage.

Le succès de son modèle commercial repose sur une structure de coûts peu élevés qui lui a permis de proposer des tarifs de base bas et de maintenir des marges bénéficiaires élevées.

En revanche, JetBlue est une compagnie aérienne de loisirs haut de gamme. Ses propositions comprennent des bagages enregistrés gratuits, un assortiment de nourriture complémentaire et des suites privées.

Hayes promet des tarifs plus bas après la conclusion de l'accord. Toutefois, les analystes estiment qu'il ne sera pas facile de tenir cette promesse.

Les coûts et les tarifs de JetBlue sont déjà plus élevés que ceux de Spirit et d'autres transporteurs à très bas prix. Comme la compagnie devrait augmenter les salaires des pilotes de Spirit pour les aligner sur sa structure salariale, la pression sur les coûts devrait s'aggraver.

Savanthi Syth, analyste des compagnies aériennes chez Raymond James, estime que les salaires des pilotes de Spirit devraient augmenter dans une fourchette de 7 % à 51 % pour atteindre la parité avec les taux actuels de JetBlue.

La compagnie prévoit également de moderniser la flotte de Spirit afin d'offrir plus d'espace pour les jambes et une expérience de bord "supérieure" aux clients, ce qui, selon elle, serait un investissement sur plusieurs années. Les experts de l'industrie affirment que ce changement laisserait la compagnie aérienne avec moins de sièges à remplir de passagers, ce qui entraînerait une baisse de productivité.

Tout aussi ardue sera la tâche d'intégrer la culture de deux compagnies aériennes qui ont suivi des modèles de service différents. JetBlue a déclaré aux investisseurs que l'intégration culturelle serait essentielle au succès de l'opération.

L'analyste en aviation Robert Mann estime que l'offre de JetBlue a été "précipitée sur le marché". "Tout le monde se trouve quelque part entre s'arracher les cheveux et rejeter l'offre", a-t-il déclaré.

UNE FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ

JetBlue, cependant, considère l'accord comme un moyen d'étendre son empreinte domestique dans un contexte de pénurie persistante de main-d'œuvre et d'avions. Elle a tenté d'acheter Virgin America en 2016, mais a perdu face à Alaska Air Group Inc.

M. Hayes a déclaré que l'entreprise réfléchissait depuis longtemps à la manière de poursuivre sa croissance. Et une fois que le transporteur économique Frontier Group Holdings Inc a annoncé un accord début février pour fusionner avec Spirit, il a déclaré que cela a créé "une fenêtre d'opportunité qui, si vous n'agissez pas en elle, elle est partie."

La compagnie fait le pari qu'une combinaison avec Spirit accélérerait sa croissance en Floride et à Los Angeles et ouvrirait des opportunités à Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Détroit, Atlanta et Miami.

À l'issue de l'opération, les deux transporteurs disposeront d'une flotte combinée de 455 appareils, avec des livraisons de 220 autres jets d'Airbus prévues d'ici 2027. Il propose une plus grande flexibilité à une époque où les compagnies aériennes ne peuvent pas se faire livrer de nouveaux appareils assez rapidement.

Henry Harteveldt, fondateur du cabinet de conseil en voyages Atmosphere Research Group, a déclaré que la croissance de la taille permettrait également à JetBlue d'attirer les pilotes en leur proposant de meilleures carrières.

"Il est clair que la compagnie aérienne veut être plus qu'une simple compagnie aérienne intérieure", a déclaré Harteveldt. "Ainsi, une JetBlue et Spirit combinées seraient attrayantes pour les pilotes qui veulent travailler pour une compagnie aérienne en pleine croissance à l'avenir."

RISQUE D'EXECUTION

Malgré ces avantages potentiels à long terme, les experts du secteur affirment que l'accord comporte des risques d'exécution.

Bill Franke, investisseur chevronné dans les compagnies aériennes à bas prix, qui a piloté le rapprochement entre Frontier et Spirit, a déclaré un jour que le fait de ne pas rester discipliné sur le modèle commercial et de laisser d'autres coûts s'infiltrer était le "chemin de l'enfer" pour les compagnies aériennes.

Franke s'en est tenu à cette formule dans l'accord avec Spirit. Les deux transporteurs ont non seulement des modèles d'affaires sans fioritures, mais aussi des réseaux très complémentaires et utilisent tous deux des jets Airbus.

En comparaison, JetBlue et Spirit ont un degré élevé de concentration dans le sud de la Floride, ce qui devrait attirer l'attention des régulateurs.

Les analystes d'UBS ont déclaré que si les mérites d'une combinaison Frontier-Spirit étaient plus simples, l'offre de JetBlue était une "énigme".

La perspective d'un rapprochement entre les modèles commerciaux à très bas prix et hybrides rappelle les ouvertures infructueuses de Wizz Air Holdings Plc vers le britannique Easyjet Plc l'année dernière, que ce dernier a rejetées.

Wizz fait également partie de l'écurie d'investissement de Franke, même si son soutien à une démarche qui semble enfreindre sa propre règle d'investissement n'était pas clair. Les analystes de l'époque ont remis en question le panorama des types de compagnies aériennes, dans ce qui s'est avéré être un précurseur du débat actuel sur la stratégie de JetBlue.

"C'est un peu à moitié cuit, honnêtement", a déclaré l'analyste Mann, en faisant référence à l'offre de JetBlue.