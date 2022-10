Après le Rio-Paris: améliorations techniques et facteur humain mieux géré

PARIS (awp/afp) - L'enquête sur l'accident du vol Air France Rio-Paris le 1er juin 2009 a conduit à des modifications sur les avions mais surtout à une meilleure formation des équipages face aux situations de stress afin d'améliorer la sécurité aérienne.

Alors qu'il traversait une masse orageuse, l'avion avait subitement perdu les indications de vitesse, "vraisemblablement à la suite de l'obstruction des sondes Pitot par des cristaux de glace". Sous "l'effet de surprise", les pilotes avaient eu des réactions inadaptées qui avaient conduit au décrochage et à la chute de l'avion, selon le Bureau d'enquêtes et d'analyses français (BEA), qui a émis 41 recommandations de sécurité à l'issue des ses investigations en 2012.

Les sondes Pitot répondaient aux normes de certification de l'époque, même si plusieurs épisodes de givrage avaient été rapportés. Or, les phénomènes de formation de cristaux de glace en haute altitude étaient encore mal connus.

Des nouvelles normes de certification des sondes ont depuis été imposées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) après des campagnes d'essais en vol et en soufflerie.

Les avions sont désormais également équipés d'un calculateur déterminant la vitesse approximative de l'appareil, dit "échelle de vitesse de secours" en cas de perte des Pitot, ainsi que des capteurs de vitesse à l'intérieur -chaud- des moteurs pour les avions de dernière génération, selon un expert en sécurité des vols.

La "perte totale du contrôle cognitif de la situation" par les pilotes a par ailleurs conduit à plusieurs modifications ergonomiques: sur les Airbus, un message affiche spécifiquement la perte des données provenant des Pitot, afin d'aider l'équipage à identifier immédiatement l'origine du problème des incohérences de vitesse, décrypte cet expert.

De même, l'alarme de décrochage, dont les pilotes n'ont pas tenu compte, est dorénavant doublée d'une mention "Décrochage" directement sur l'écran principal de vol (PFD).

Une procédure existait en cas de données de vitesse incohérentes. Celle-ci n'avait pas été appliquée par les pilotes. Les régulateurs ont donc mis l'accent sur la formation.

Prise en compte des facteurs humains

"Ce qui a changé radicalement, c'est la formation des pilotes à ces situations de vol à haute altitude avec des positions inusuelles", explique un responsable d'une compagnie aérienne.

La catastrophe a ainsi conduit à l'entraînement répété en simulateur à la récupération du décrochage à haute altitude.

"C'est la grande nouveauté à l'issue de cet accident chez tous les exploitants d'avions civils. Auparavant, c'était quelque chose que les pilotes apprenaient en formation de base et à laquelle ils n'étaient plus entraîné ensuite", confie-t-il. La formation continue, en simulateur et au sol, s'est également développée.

Un des principaux enseignements de l'accident a été le poids de la surprise, qui a entraîné une "perte du contrôle cognitif de la situation" par les pilotes, selon le BEA: face au stress, ceux-ci ont semblé ne plus comprendre ce qu'il se passait et perdu toute coopération efficace entre eux.

Les compagnies ont donc amélioré la prise en compte des facteurs humains dans leurs formations et développé leurs outils de "gestion des ressources en équipe" (CRM, Crew Resource Management) afin d'améliorer la communication dans le cockpit, mais aussi avec les hôtesses et stewards et les personnels au sol.

"Depuis le 1er octobre 2016, les pilotes doivent désormais suivre une formation CRM initiale à leur arrivée dans une compagnie, puis annuellement en couvrant la liste des sujets CRM (...), notamment les situations avec effet de surprise, les situations de surprise liées aux automatismes, et la gestion des situations anormales et d'urgence", note la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans un rapport sur les suites données aux recommandations de sécurité émises après le Rio-Paris.

Dès la formation initiale des pilotes également, l'accent est mis sur la gestion des facteurs humains. "C'était beaucoup moins marqué avant le Rio-Paris", selon le directeur de l'école Iroise Aéro Formation, Laly Chomereau-Lamotte.

"Ce qu'on fait en formation, c'est de mettre les futurs pilotes dans des situations qui les forcent à prendre du recul", explique-t-il, et de ne pas évaluer les élèves uniquement sur la réussite des exercices mais sur la façon dont ils ont été gérés.

