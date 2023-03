Atos est en pourparlers avec Kretinsky pour la vente de l'activité Tech Foundations-Le Monde

Les discussions ont lieu alors qu'Atos est en pourparlers non exclusifs avec le groupe aérospatial européen Airbus, qui a proposé d'acheter une participation de 29,9 % dans Evidian, la division d'Atos qui sera bientôt scindée et qui regroupe des actifs tels que sa division de cybersécurité BDS et des superordinateurs.

"La direction d'Atos ne se contente pas de discuter avec Airbus. Selon nos informations, la direction discute également avec Daniel Kretinsky ... qui s'intéresse pour sa part à l'activité historique de services informatiques du groupe, Tech Foundations", précise le journal français.

Kretinsky détient une participation minoritaire dans Le Monde.

Les porte-parole de Kretinsky et d'Atos ont refusé de commenter.

En octobre, Atos a déclaré avoir été approché par plusieurs acteurs intéressés par le rachat de Tech Foundations, qui regroupe des activités que la société définit comme approchant de la maturité, telles que les centres de données et l'externalisation des processus métier.

Kretinsky, qui a construit l'un des plus grands groupes énergétiques d'Europe grâce à plus d'une décennie de transactions, s'est diversifié et a exploré le commerce de détail, les médias et d'autres secteurs à la recherche d'investissements.

La semaine dernière, les actions du détaillant français Fnac Darty ont fortement augmenté après qu'un rapport médiatique ait déclaré que Kretinsky serait prêt à acheter la participation de 24% dans la société détenue par l'actionnaire principal Ceconomy, le détaillant allemand en électronique.