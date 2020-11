BONDS : Fitch Ratings dégrade la note d'Airbus à "BBB+", perspective négative

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Fitch Ratings a abaissé mercredi la note IDR (Long-Term Issuer Default Rating) d'Airbus de "A-" à "BBB+", l'assortissant d'une perspective négative. "La reprise après la pandémie sera plus longue que prévu, avec un rebond plus lent du marché des avions commerciaux de grande capacité entraînant des flux de trésorerie plus faibles à moyen terme", a justifié l'agence de notation. Par ailleurs, la perspective négative reflète l'opinion de Fitch selon laquelle "les principaux ratios financiers [du groupe] pourraient être davantage mis sous pression à court et moyen terme en raison de la nature, de la durée et de l'impact incertains de la pandémie sur le secteur [aéronautique] et l'économie mondiale". fberthon@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2020 13:04 ET (18:04 GMT)