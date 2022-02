BONDS : Moody's relève la perspective de la note "A2" d'Airbus à "stable"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence d'évaluation Moody's a annoncé lundi avoir relevé la perspective de la note de crédit "A2" de l'avionneur Airbus de "négative" à "stable". Cette décision se base notamment sur "l'exécution rigoureuse" par l'entreprise des mesures l'ayant aidée à traverser la crise liée à la pandémie de coronavirus "sans dommage pour la structure du capital jusqu'à présent". Airbus devrait bénéficier de "perspectives de reprise plus tangibles et plus solides, le trafic passagers devant se redresser progressivement", estime par ailleurs Moody's. L'agence d'évaluation souligne également la "poursuite de la politique financière prudente" menée par l'avionneur. (adore@agefi.fr) ed: DID

February 28, 2022 08:34 ET (13:34 GMT)