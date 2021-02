Le satellite d'analyse de la biomasse forestière prend forme

Stevenage/Toulouse, le 11 Février 2021 - Biomass, le satellite de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) pour l'étude des forêts prend forme: son modèle structurel a été achevé sur le site d'Airbus à Stevenage. Conformément aux directives du gouvernement britannique, le site de Stevenage est sécurisé anti-COVID, ce qui a permis de poursuivre la production d'engins spatiaux en toute sécurité.

L'assemblage de la structure mécanique du satellite n'a pas pu être réalisé comme prévu en raison de la crise sanitaire, mais au cours des mois d'avril et mai 2020, l'équipe Airbus a mis en place une solution numérique pour permettre la collaboration avec l'ESA et les fournisseurs, sécurisant ainsi le développement de la structure mécanique du satellite.

Les équipes d'Airbus ont finalisé la construction de la structure au cours du second semestre 2020 et l'intégration du matériel sur la plateforme de modélisation de la structure a été achevée début janvier 2021. Le modèle structurel est maintenant chez Airbus à Toulouse, pour sa campagne d'essais mécaniques.

Richard Franklin, directeur général d'Airbus Defence and Space UK, a déclaré: "Malgré la pandémie, les équipes ont vraiment innové et fait preuve d'initiative afin de sécuriser la production. Les progrès réalisés démontrent le haut niveau de compétences et de savoir-faire des équipes d'Airbus et leur engagement à remplir leur mission".

Michael Fehringer, responsable du projet Biomass à l'ESA, a déclaré : "L'avancement de la structure à ce jour est une réalisation remarquable étant donné la quantité et la variété des problèmes auxquels les équipes ont dû faire face".

Biomass est une mission Earth Explorer de l'ESA dont le lancement est prévu en 2022. Elle étudiera la biomasse forestière afin d'évaluer les stocks et les flux de carbone terrestre pendant cinq ans. Le satellite emportera le premier radar à synthèse d'ouverture en bande P embarqué dans l'espace et fournira des cartes exceptionnellement précises de la biomasse des forêts tropicales, tempérées et boréales, que les techniques de mesure au sol ne permettent pas d'obtenir.

