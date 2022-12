China Eastern prend livraison du premier jet C919 made in China au monde

L'avion, un rival des familles de jets monocouloirs Airbus A320neo et Boeing 737 MAX, devrait effectuer son premier vol commercial au printemps prochain, selon l'agence de presse étatique Xinhua.

Il a été certifié pour la sécurité des opérations en septembre et pour la production en série en novembre.

L'avion livré à China Eastern compte 164 sièges et a été peint avec "le premier C919 du monde" sur son flanc en chinois et en anglais. Sa première liaison sera entre Shanghai et la capitale Pékin, ont indiqué des sources industrielles.

China Eastern a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de recevoir les quatre appareils restants de son premier lot de commandes de C919 au cours des deux prochaines années, selon le journal The Paper de Shanghai. Ces chiffres sont à comparer aux plans antérieurs qui prévoyaient de recevoir les quatre appareils l'année prochaine.

La compagnie aérienne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les ambitions de la Chine en matière de jets à fuselage étroit se sont intensifiées au cours des dernières années dans le cadre de conflits avec les États-Unis, allant du commerce à la technologie, qui ont rendu la Chine de plus en plus inquiète d'être trop dépendante d'Airbus et de Boeing.

Commercial Aviation Corp of China (COMAC) devrait produire environ 25 C919 par an d'ici 2030, ce qui est bien inférieur aux taux mensuels actuels de production d'avions à fuselage étroit chez ses rivaux, selon les analystes de Jefferies.

COMAC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le C919 repose actuellement en grande partie sur des composants occidentaux, notamment des moteurs et des systèmes de contrôle de vol, provenant de sociétés telles que GE, Safran et Honeywell International.

La Chine essaie d'augmenter la proportion de pièces nationales dans le C919 et un moteur alternatif appelé CJ-1000A est en cours de développement.