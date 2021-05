Dassault Systèmes va diviser par cinq la valeur nominale de son action le 7 juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de logiciels professionnels Dassault Systèmes a annoncé jeudi que son assemblée générale avait décidé la veille la division par cinq de la valeur nominale de l'action du groupe. Cette division aura lieu le 7 juillet.

"La division du nominal favorisera la diversification de notre base d'investisseurs en améliorant la liquidité et l'accessibilité du titre", a expliqué Bernard Charlès, vice-président du conseil d'administration du groupe et directeur général, cité dans un communiqué. "Elle permettra ainsi à terme une plus grande participation à la croissance future de Dassault Systèmes", a ajouté le dirigeant.

L'action Dassault Systèmes a été multipliée par plus de deux entre la fin 2015 et la fin 2020, passant de 73,77 euros à 166,15 euros.

