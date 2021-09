Science et éducation : De nouvelles tâches pour CIMON*

L'assistant volant travaillera avec l'astronaute Matthias Maurer à bord de l'ISS

@AirbusSpace @DLR_SpaceAgency @IBM @astro_matthias @ISS_Research @esaspaceflight @Space_Station #CIMON #KI #CosmicKiss #Crew3 #SpaceMatters

Friedrichshafen, le 1er septembre 2021 - De nouvelles tâches pour l'assistant artificiel d'astronaute CIMON-2: la sphère volante contrôlée par l'Intelligence Artificielle (IA) prendra en charge des expériences scientifiques à bord de la Station Spatiale Internationale ISS avec l'astronaute de l'ESA Matthias Maurer et fournira des services éducatifs depuis l'orbite. CIMON-2 est déjà à bord de l'ISS et il est prévu que Matthias Maurer s'envole avec "Crew-3" pour sa mission "Cosmic Kiss" cet automne. L'agence spatiale DLR et Airbus ont signé un contrat pour fournir des missions "en orbite" avec quatre partenaires humains.

Après le succès de la démonstration technologique avec Alexander Gerst (CIMON-1) en novembre 2018 et avec Luca Parmitano (CIMON-2) en février 2020, l'accent est désormais mis sur l'utilisation opérationnelle et scientifique de CIMON. L'étude scientifique pilote, intitulée "Human interaction with Al and CIMON", fait de CIMON lui-même le sujet de recherche. Elle comprend d'autres activités de soutien aux tâches de routine et de documentation des tâches scientifiques complexes. Ces nouvelles missions marqueront la première fois qu'une procédure expérimentale complète sera guidée par CIMON, et plus précisément, documentée selon les souhaits individuels des scientifiques ou de l'équipage.

En outre, CIMON-2 apportera un soutien scientifiqueà une expérience éducative connue sous le nom de "théorie cinétique des gaz en 3D". La théorie cinétique des gaz explique les propriétés des gaz, avec l'idée que les gaz sont constitués d'un très grand nombre de petites particules qui sont en mouvement constant.

Le contrat prévoit jusqu'à quatre missions d'astronautes pour obtenir un ensemble complet de données permettant une analyse approfondie des capacités de CIMON-2. Les connaissances acquises lors des nouvelles missions de CIMON-2 permettront à l'avenir à ce dernier de réaliser des tâches beaucoup plus complexes.

CIMON-2 est en cours de mise à jour: il reçoit de nouveaux logiciels, de nouvelles procédures scientifiques et est adapté aux nouvelles normes de sécurité. CIMON-2 "apprend" également l'allemand comme deuxième langue et l'utilisera dans le cadre d'activités éducatives depuis l'orbite, par exemple dans un quiz pour les écoliers et dans une visite explicative de l'ISS avec l'astronaute Maurer.

La "famille" CIMON

Le développement et la construction de l'assistant interactif pour astronautes CIMON ont été commandés par l'agence spatiale allemande DLR, avec un financement du ministère fédéral