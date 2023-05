Delta Air Lines discuterait avec Airbus d'une importante commande d'avions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines est en pourparlers avec le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus concernant une importante commande d'avions gros-porteurs, a rapporté l'agence de presse Bloomberg lundi soir, en citant des sources proches du dossier.

Cette commande potentielle pourrait porter sur des dizaines d'avions et concerner à la fois des A350 et des A330neo, a ajouté l'agence de presse, dans un contexte marqué par une demande croissante pour les vols long-courriers qui incite les transporteurs aériens à remplacer leurs avions les plus anciens.

"Un accord n'est pas garanti", ont toutefois précisé les sources à Bloomberg.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, Airbus et Delta Air Lines n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour apporter un commentaire.

Vers 15h15, l'action Airbus s'adjugeait 2% à 125,54 euros à Paris, tandis que le titre Delta Air Lines cédait 0,6% à 33,51 dollars en préouverture de Wall Street.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: VLV

Site Internet: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-15/delta-mulls-large-airbus-wide-body-order-as-long-haul-rebounds#xj4y7vzkg

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2023 09:22 ET (13:22 GMT)