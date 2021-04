Delta Airlines commande 25 Airbus A321neo supplémentaires

New York (awp/afp) - La compagnie aérienne Delta Airlines a annoncé jeudi soir avoir converti une option pour 25 Airbus monocouloir A321neo en commande ferme. Le transporteur américain a assorti son ordre d'une nouvelle option pour 25 appareils supplémentaires, selon un communiqué.

Ces commandes fermes s'inscrivent dans le cadre d'une commande optionnelle de 100 avions passée en 2017. Une autre commande, ferme celle-ci, de 100 A321neo, avait été passée au même moment. Le prix catalogue d'un A321neo se monte à 127 millions de dollars.

Par ailleurs, la compagnie aérienne et le constructeur aéronautique ont convenu d'accélérer la livraison de deux A350-900 et d'un A330-900neo, pour le second semestre 2022. "Delta pense recevoir son premier A321neo au premier semestre 2022", a précisé Delta Airlines, qui indique que ces nouvelles commandes portent à 125 le nombre de commandes fermes d'A321neo, avec toujours 100 commandes en option.

Airbus a, dans un communiqué distinct, précisé avoir vendu au total près de 3500 A321neo depuis la mise en service de cet appareil, dont plus de 500 sont actuellement en service.

afp/vj