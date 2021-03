Eutelsat commande à Airbus un nouveau satellite géostationnaire

Paris (awp/afp) - Eutelsat a commandé à Airbus un nouveau satellite géostationnaire de communications, Eutelsat 36D, dont le lancement est prévu au premier semestre 2024, a annoncé lundi l'opérateur européen de satellites, pour qui il s'agit d'un programme d'une "importance cruciale".

Positionné à 36.000 kilomètres de la Terre sur la "position orbitale phare d'Eutelsat à 36° Est", Eutelsat 36D prendra le relais d'Eutelsat 36B, dont la fin de vie est prévue en 2026. Il permet la diffusion de la télévision par satellite, ainsi que des services gouvernementaux vers l'Afrique et la Russie.

Avec Eutelsat 36C lancé en 2015, ce satellite "assurera la continuité des missions d'Eutelsat 36B, tout en offrant des améliorations sur ses zones de couverture et ses performances", explique l'entreprise dans un communiqué.

Le montant du contrat n'a pas été précisé. Eutelsat dispose d'une flotte de 36 satellites géostationnaires.

Pour Airbus, il s'agit du huitième satellite de type Eurostar Neo vendu. D'une masse de lancement réduite à 5 tonnes grâce à la propulsion électrique, cette plateforme offre une charge utile accrue et des systèmes de contrôle thermique et d'alimentation plus efficaces, avec des délais de construction réduits et des coûts optimisés, selon le fabricant.

Sa durée de vie opérationnelle est prévue pour "plus de 15 ans".

Le marché des satellites géostationnaires de communications, sur lequel Airbus, Thales Alenia, Boeing ou encore Loral se livrent concurrence, est sorti de son marasme en 2020, revenant à son niveau de 2015 avec 20 satellites commandés, selon le président d'Arianespace Stéphane Israël. Dix ont été lancés l'an passé.

afp/md