Exclusif-Airbus en proie à un mauvais départ pour 2023 alors que la pression industrielle augmente

Jusqu'à présent, Airbus a imputé les retards croissants aux fournisseurs, au premier rang desquels les fabricants de moteurs. Mais la structure, les contrôles opérationnels et les performances à l'intérieur d'Airbus sont de plus en plus sous le feu des projecteurs, car plusieurs fournisseurs prévoient d'autres retards d'avions, ont-ils déclaré.

Furieux de l'apparition abrupte de la dernière série de retards à la fin de l'année 2022, qui a fait dérailler les objectifs de livraison pour 2022, le directeur général Guillaume Faury a déclaré aux cadres que la baisse de 33 % des livraisons de 20 jets le mois dernier était un autre "appel au réveil", ont-ils dit.

"Il a clairement indiqué que cela ne pouvait pas se produire deux fois", a déclaré une personne informée des remarques lors d'un récent appel à la direction. Une autre a décrit l'ingénieur français, habituellement mesuré, comme "furieux".

Airbus a refusé de commenter les réunions internes.

L'épreuve de force s'est déroulée alors que les fournisseurs spéculaient sur une nouvelle vague possible de retards de la part d'Airbus, après qu'une première série de retards à la mi-2022 l'ait incité à réduire son objectif de livraison pour 2022 de 720 à 700 jets, suivie par le revers de novembre qui a vu l'objectif abandonné.

Tous les regards sont tournés vers les résultats du 16 février, date à laquelle le plus grand constructeur d'avions à réaction du monde devrait présenter ses objectifs prudents pour 2023.

Jusqu'à présent, les sources ont déclaré qu'elles s'attendaient à un objectif de livraison qui ne soit pas très supérieur aux 720 initialement prévus pour 2022, bien que les remarques de M. Faury n'excluent pas un seuil de douleur aussi bas que 700. De nombreux analystes s'attendent néanmoins à un objectif plus proche de 750, contre 661 en 2022.

Le premier test majeur sera le premier trimestre pour lequel, selon les fournisseurs, Airbus cherche à atteindre près de 140 livraisons. Après un mois de janvier faible, cela nécessite une courbe plus raide que ces dernières années.

Au cours de ce trimestre, les marchés pourraient être confrontés à un directeur financier intérimaire alors qu'Airbus s'efforce de trouver un directeur permanent - un sujet politiquement sensible qui, avec une querelle juridique avec le Qatar, a détourné l'attention des opérations quotidiennes.

Selon les analystes, M. Faury voudra éviter d'effrayer les investisseurs tout en se prémunissant contre le risque d'autres révisions à la baisse des prévisions de livraisons en raison d'attentes trop élevées. Airbus souhaite comprendre tout risque lié aux prévisions bien plus tôt, d'ici le milieu de l'année.

Airbus a refusé tout commentaire sur les chiffres avant les résultats.

Ses problèmes de production ont gâché ce qui aurait dû être une célébration de la reprise de la demande avec une commande record d'Air India.

L'entreprise produit 45 jets de la famille A320neo, son best-seller, par mois et devrait viser des cadences de 65 d'ici fin 2024 et de 75 en 2026 - des mois plus tard que prévu. Avec d'autres retards potentiels dans le pipeline, certains fournisseurs disent que même cela semble ambitieux.

En ce qui concerne les plus grands A350, M. Faury a déclaré en octobre qu'Airbus porterait sa production mensuelle de cinq à six appareils au début de 2023, avant d'envisager d'en produire davantage. Mais des sources industrielles ont déclaré qu'Airbus a réduit sa production à 4,5 par mois à la fin de l'année 2022 et qu'il en produit maintenant 5,6 sur la voie de la production de six par mois en 2024, où il pourrait rester jusqu'en 2025.

Alors qu'Airbus prépare 2023, le sort des 12 000 fournisseurs reste mitigé. On note une amélioration de l'approvisionnement en puces électroniques ainsi qu'en ordinateurs pour les tests de production.

Airbus a déclaré qu'il était sur le point de se sevrer du titane russe, bien que certains risques d'approvisionnement en A350 subsistent.

D'autre part, des sources indiquent que la capacité de production d'acier est passée en tête de liste des préoccupations en raison de pressions, notamment la restructuration de la dette du fournisseur Liberty Steel, qui n'a pas fait de commentaire immédiat.

Les cabines sont une fois de plus sur la liste de surveillance, avec des éléments aussi banals que les rails de connexion pour les "unités de service passagers" aériennes - contenant une lumière, un ventilateur et un bouton d'appel - qui viennent à manquer.

La semaine dernière, Airbus a exhorté les fournisseurs à détenir davantage de stocks.

GROUPE DE TRAVAIL INTERNE

Pourtant, malgré les points chauds, les sources affirment que plusieurs indicateurs clés de la performance des fournisseurs, comme les pièces manquantes par million, s'améliorent régulièrement. Dans le même temps, les pressions internes se font de plus en plus sentir et obligent Airbus à mettre en place un groupe de travail spécial.

Les livraisons de coques de fuselage d'A320 en provenance de Nordenham, en Allemagne, ont été perturbées à la suite de tensions liées à une réorganisation. Il en résulte que les travaux sont effectués hors séquence, ce qui nécessite plus de temps et de main-d'œuvre. Les cockpits des A220 sont considérés comme étant affectés de la même manière.

Airbus s'est refusé à tout commentaire détaillé sur les opérations et a renvoyé aux commentaires de M. Faury en janvier, selon lesquels il était confronté à un "environnement complexe" ainsi qu'à une chaîne d'approvisionnement fragile.

Bien que de nombreuses entreprises s'efforcent de rester au fait des perturbations suite à COVID-19, certains acteurs du secteur notent une décision de Faury en 2019 de déclasser le poste de direction de la chaîne d'approvisionnement, qui ne lui est plus directement rattaché.

En 2021, M. Faury a également nommé un chef des opérations très respecté pour la gestion des activités liées aux avions militaires, mais ayant une expérience limitée des volumes civils plus élevés.

Lorsque des accrocs surviennent, beaucoup se demandent s'ils traversent les couches de rapports internes aussi rapidement qu'ils le devraient.

"Il y a une perte de contrôle du processus de production. Il est plus important de régler les problèmes internes et de ne pas pointer du doigt la chaîne d'approvisionnement", a déclaré une personne familière avec les procédures.

M. Faury a insisté sur le fait que la remise en état de la chaîne d'approvisionnement et la modernisation du tissu industriel d'Airbus sont des priorités absolues.

Il a déclaré aux journalistes en décembre qu'Airbus investissait dans la prochaine génération d'outils de production numériques. Il devrait montrer une nouvelle ligne d'A321XLR semi-complète cette semaine.