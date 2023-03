Exclusif - IndiGo oppose Boeing à Airbus dans le cadre de négociations sur une commande record de jets.

La plus grande compagnie aérienne indienne a jusqu'à présent été un acheteur exclusif de jets à fuselage étroit d'Airbus et le ministre français des Finances Bruno Le Maire a déclaré le mois dernier qu'IndiGo était sur le point de commander plusieurs centaines d'avions au constructeur européen.

Mais les négociations pour continuer à renouveler la flotte du transporteur économique à partir de la fin de la décennie se sont également élargies pour inclure les gros porteurs de taille moyenne, suscitant une compétition entre le 787 Dreamliner de Boeing et l'Airbus A330neo amélioré, ont déclaré les sources.

IndiGo, propriété d'InterGlobe Aviation Ltd, compare également l'A320neo au Boeing 737 MAX, alors qu'elle envisage une nouvelle commande importante d'avions à fuselage étroit, ont-elles ajouté. La répartition entre les avions à fuselage large et étroit n'était pas immédiatement claire.

Un représentant d'IndiGo a déclaré à Reuters que la compagnie aérienne est constamment en pourparlers avec les fabricants alors qu'elle planifie sa prochaine phase de croissance. "Cependant, nous n'avons rien finalisé jusqu'à présent".

Airbus a refusé de commenter d'éventuels pourparlers, affirmant qu'il est "toujours en contact avec les clients existants et potentiels". Boeing n'avait pas de commentaire immédiat.

On s'attend à ce qu'IndiGo, qui détient 55 % du marché intérieur, conserve Airbus comme fournisseur d'avions à fuselage étroit afin de réaliser des économies d'échelle supplémentaires.

Elle est déjà l'un des plus gros clients d'Airbus et a commandé jusqu'à présent un total de 830 avions de la famille Airbus A320, dont 488 doivent encore être livrés.

Mais les analystes indiens estiment qu'Airbus devra livrer une bataille plus difficile pour obtenir la commande du gros-porteur. S'écartant de sa stratégie de monocouloir, IndiGo a commencé le mois dernier ses opérations internationales avec un Boeing 777, son premier gros-porteur, pris à son partenaire en partage de code Turkish Airlines, qui fournit les pilotes.

DEMANDE RECORD

Les efforts déployés par les transporteurs indiens pour suivre le rythme du marché de l'aviation à la croissance la plus rapide du monde, desservant ce qui deviendra bientôt la plus grande population, ont fait chuter les records de l'industrie, même si les fabricants peinent à atteindre les objectifs de production.

Le mois dernier, la compagnie Air India, détenue par Tata, a conclu des accords pour l'achat d'un nombre record de 470 jets d'Airbus et de Boeing et prévoit d'en louer 25 autres pour ses besoins immédiats, ce qui porte son acquisition à 495 appareils.

Le mois dernier, le directeur de la compagnie aérienne à bas prix Akasa Air a déclaré à Reuters qu'elle allait passer une commande "substantielle" de nouveaux avions à fuselage étroit cette année, en plus de sa commande existante de Boeing 737 MAX.

La publication de l'industrie CAPA a rapporté le mois dernier qu'IndiGo envisageait d'acquérir environ 500 jets, Air India ayant conclu son propre marché.

L'aviation indienne a été entravée dans le passé par les faillites de compagnies aériennes, la faiblesse des infrastructures et les questions relatives aux droits des sociétés de leasing étrangères qui interviennent pour financer les ventes.

Alors que les analystes ont averti que le marché pourrait à nouveau surchauffer, Avolon, basé à Dublin et l'un des plus grands loueurs, a déclaré que la consolidation et la modernisation des aéroports ont amélioré les perspectives et que l'Inde devrait rester une source majeure de croissance.

Indigo a commencé ses opérations en 2006 et dessert plus de 75 villes indiennes, y compris des destinations éloignées dans le nord-est du pays. Elle effectue également des vols internationaux vers des destinations proches telles que Dubaï, Singapour, Hanoi et les Maldives et s'étend en Europe grâce à son partenariat avec Turkish Airlines.