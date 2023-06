Exclusif - L'hélicoptère mystérieux X9 prend forme en tant que successeur potentiel du H145 d'Airbus

Le X9 était l'un des deux projets codés brièvement esquissés par l'ancien chef des hélicoptères Lutz Bertling en 2012, aux côtés du remplaçant du SuperPuma X6, qui a ensuite été abandonné car les faibles prix du pétrole et du gaz à l'époque ont frappé une clientèle potentielle clé.

Depuis lors, peu de choses ont été dites sur le marché pour le projet frère X9 - ou même s'il existe toujours.

Un document déposé à Berlin par la filiale allemande d'Airbus Helicopters en 2020 indiquait que son conseil d'administration avait été informé sur le X9 et sur des "étapes ultérieures" non spécifiées.

La même unité a déclaré plus tard qu'elle se concentrerait sur la garantie de la "viabilité future des hélicoptères civils" à Donauwoerth, en Allemagne.

La ville bavaroise abrite les bimoteurs H135 et H145, tandis que les autres programmes civils se concentrent principalement sur Marignane, en France, où est basé le plus grand fabricant d'hélicoptères commerciaux au monde.

Les ventes étant toujours en plein essor, Airbus s'est jusqu'à présent contenté de moderniser le H145, qui trouve son origine dans un projet germano-japonais des années 1990 et dont la dernière version est dotée d'une pale supplémentaire.

En privé, cependant, Airbus étudie un successeur potentiel du H145 sous le nom de code X9 et est prêt à faire avancer l'idée au-delà de la planche à dessin en recherchant des options de propulsion et autres pour un démonstrateur prévu, ont déclaré les sources.

Un démonstrateur est un banc d'essai unique conçu pour tester une technologie, qui peut ou non déboucher sur un produit spécifique. Mais les plans indiquent où Airbus concentre son attention.

Le X9 dispose également d'un bureau de programme à Donauwoerth, selon un poste LinkedIn.

Malgré cela, le H145 modernisé étant toujours très demandé, toute décision de lancement est encore loin d'être prise, selon les sources. Le développement d'un nouvel hélicoptère peut prendre de 7 à 10 ans et coûter 1 milliard de dollars.

Dans une déclaration à Reuters, Airbus n'a pas répondu directement aux questions concernant le X9, mais a déclaré : "En tant que leader du marché, nous nous intéressons bien sûr à la prochaine génération d'hélicoptères.

"Nous travaillons actuellement sur plusieurs briques de recherche et de technologie qui visent à rendre nos appareils plus efficaces tout en proposant des performances et une flexibilité de mission."

Toutes les études ne se transforment pas en programmes : "Actuellement, nos twins légers sont les plus vendus avec plus de 65% du marché civil et parapublic."

LE COUP DE POUCE DE L'ALLEMAGNE

Airbus a construit 1 600 exemplaires des différentes versions du H145 pour des missions médicales, de maintien de l'ordre et autres. Il a vendu 83 H145 en 2022, ce qui le place en deuxième position derrière son H125/130 "Squirrel", l'avion léger le plus vendu.

Selon la société de conseil américaine Chase & Associates, les concurrents du H145 comprennent l'AW169 de Leonardo.

Les deux appareils seront présents au salon aéronautique de Paris cette semaine, le H145 se trouvant sur le tarmac dans sa version militaire récemment lancée.

Tout successeur du H145 régénérerait la branche allemande d'Airbus Helicopters, née de la fusion, en 1992, des divisions de l'entreprise française Aerospatiale et de l'entreprise allemande MBB pour contrer les rivaux américains Bell, Boeing et Sikorsky. L'Espagne a rejoint l'entreprise plus tard. Jusqu'en 2014, la société était connue sous le nom d'Eurocopter.

Bien qu'elle ait été la première partie de ce qui est devenu Airbus à combiner ses activités nationales fragmentées en une seule entreprise, l'unité des hélicoptères était jusqu'à récemment considérée comme effectivement divisée entre les camps français et allemand.

Ces barrières s'estompent progressivement à mesure qu'Airbus Helicopters adopte un système dans lequel des sites spécialisés pré-assemblent des sections importantes, qui convergent ensuite vers un seul site pour l'assemblage final.

Ce système, conçu pour les avions de ligne, fait son chemin dans les usines d'hélicoptères, à commencer par le nouveau H160 à Marignane.

Airbus Allemagne a également commencé à produire des pièces pour le H125/130, autrefois entièrement français, le best-seller de l'industrie pour lequel aucun remplacement n'est prévu dans l'immédiat.