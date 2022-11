Exclusif - Les dirigeants politiques sont entraînés dans un conflit de 2 milliards de dollars concernant les avions Airbus-Qatar.

Les deux dirigeants ont discuté de la question en décembre dernier lors d'une visite du président français Emmanuel Macron à Doha, a déclaré mercredi le responsable français à Reuters. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer la nature ou le résultat de cette discussion.

L'échange marque la première confirmation qu'un âpre différend contractuel et de sécurité s'est répandu au-delà de la salle d'audience. Le différend a conduit à des liens fracturés entre les deux entreprises et à l'annulation sans précédent de commandes à grande échelle.

"(Nous) confirmons que le sujet a été abordé avec d'autres aspects de la relation économique bilatérale", a déclaré le fonctionnaire, s'exprimant au nom du bureau de M. Macron.

Le bureau de communication du gouvernement du Qatar a refusé tout commentaire sur la question.

Le fonctionnaire français répondait à une question de Reuters concernant des courriels non signalés précédemment, publiés le mois dernier dans des documents judiciaires dans le cadre de la bataille judiciaire au Royaume-Uni entre Qatar Airways et Airbus concernant des demandes combinées de dommages et intérêts approchant les 2 milliards de dollars.

Les courriels ont été fournis à la compagnie aérienne par Airbus dans le cadre des procédures de divulgation légale avant un procès provisoirement prévu pour la mi-2023, à moins d'un règlement avant cette date.

Airbus a refusé de faire des commentaires jeudi avant une nouvelle audience de procédure dans une division de la Haute Cour à Londres vendredi. Un porte-parole de Qatar Airways n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

La compagnie aérienne affirme que des fissures étendues de la peinture ont exposé des dommages de surface plus profonds sur les jets, ce qui l'a poussée à cesser les livraisons. Le régulateur national du Qatar a également cloué progressivement au sol 29 avions pour des raisons de sécurité au cours de l'année dernière.

Airbus a reconnu des problèmes de qualité avec son premier modèle long-courrier mais nie tout risque pour la sécurité et a annulé toutes les nouvelles affaires en cours avec Qatar Airways, qui a augmenté ses achats auprès de son rival Boeing.

Le différend marque un divorce public au cœur de l'industrie des jets, qui représente 150 milliards de dollars, avec des milliards de dollars en jeu.

Parallèlement au processus juridique, Airbus a également discuté en interne de plans visant à faire avancer son dossier sur de multiples fronts politiques, réglementaires et commerciaux, selon plusieurs courriels divulgués dans le cadre des audiences préparatoires.

"Politique : visite de M. Macron & (PDG d'Airbus) Guillaume Faury le week-end dernier avec le Cheikh(h). Pourrait apporter quelques leviers, pas encore vu", a écrit un ingénieur principal d'Airbus dans un courriel adressé à la directrice technique Sabine Klauke le 8 décembre de l'année dernière.

Macron a rencontré l'émir, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, cinq jours plus tôt pour marquer 50 ans de liens avec un allié économique clé. Les deux dirigeants ont également eu un déjeuner de travail à Paris en mai.

Certains diplomates européens ont déclaré à Reuters que la pression pour maintenir de bonnes relations avec le Qatar augmente alors que le continent se dirige vers un hiver de pénurie énergétique, le Qatar étant considéré comme un fournisseur de gaz alternatif à la Russie.

RELATIONS AVEC LES RÉGULATEURS

L'e-mail du 8 décembre a été inclus dans une déclaration de témoin accessible au public, soumise par la compagnie aérienne avec des documents pour une audience préliminaire en octobre.

D'autres courriels suggèrent que des négociations parallèles ont commencé dès décembre dernier, juste au moment où le combat juridique devenait public.

"Les 2 derniers aspects (politique et commercial) devraient être poursuivis en parallèle pour trouver une sortie de crise rapide avec une situation gagnant-gagnant", selon l'email Airbus du 8 décembre.