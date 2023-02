Fiche d'information - La flotte d'Air India par rapport aux principaux transporteurs indiens et internationaux

Air India a passé mardi des commandes historiques de 470 avions de ligne auprès d'Airbus et de Boeing, dans le cadre de son ambitieuse renaissance sous l'égide du groupe Tata.

Les commandes comprennent 400 avions à fuselage étroit et 70 avions à large fuselage.

Les plans d'expansion de la flotte surviennent après que le groupe Tata ait annoncé en novembre la fusion de toutes ses compagnies aériennes, y compris les transporteurs à service complet Air India et Vistara et les compagnies aériennes à bas prix Air India Express et AirAsia India.

L'entité combinée dispose actuellement d'une flotte de 220 avions, cimentant la position d'Air India en tant que premier transporteur international du pays et deuxième sur le marché intérieur après le leader IndiGo. Les nouveaux avions devraient aider Air India à s'attaquer à IndiGo et à récupérer le trafic international de compagnies aériennes comme Emirates.

Voici la taille des flottes des principales compagnies aériennes indiennes et des transporteurs étrangers par rapport à celle d'Air India.

COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE D'AVIONS À FUSELAGE ÉTROIT D'AIR INDIA ET CELUI DES AUTRES TRANSPORTEURS NATIONAUX

Constructeur de la compagnie aérienne

Airbus Boeing

Modèle et nombre d'avions Modèle et nombre d'avions

Avions

A319 A320 A321 B737

Air India 20 36 14

Vistara 40 6 5

Air India 24

Express

AirAsia 28

Inde

IndiGo 175 68

SpiceJet 59

GoFirst 57

COMPARAISON ENTRE LES GROS-PORTEURS COMBINÉS D'AIR INDIA ET D'AUTRES TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

Compagnie aérienne Constructeur

Airbus Boeing

Modèle et nombre d'avions Modèle et nombre d'avions

A330 A340 A350 A380 B777 B787 B747

Air India 17 27

Vistara 3

Emirates 118 134

Qatar 14 53 10 61 37

Airways

Singapour 61 17 31 15

Compagnies aériennes

Lufthansa 25 34 17 14 27

Saudia 32 33 18

Etihad 5 4 19 39

Oman Air 7 9

Sri Lankan 12

Airways

Gulf Air 7