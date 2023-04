Icelandair commande 25 Airbus A321XLR pour remplacer les Boeing 757

Dans le cadre de cet accord, Icelandair dispose d'une option d'achat de 12 appareils supplémentaires et a déjà accepté d'acheter 13 des plus récents et des plus grands avions de ligne à fuselage étroit d'Airbus à un prix non divulgué.

Icelandair a toutefois indiqué qu'elle prévoyait d'utiliser les avions du plus grand constructeur mondial à partir de 2025, et qu'elle était actuellement en négociations avancées pour louer quatre Airbus A321LR à cette fin.

"Avec l'acquisition des avions Airbus, Icelandair achèvera le remplacement des Boeing 757", a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Icelandair a déclaré qu'elle continuerait à exploiter une flotte Boeing complète jusqu'en 2025, après quoi une flotte panoramique composée d'avions Airbus et Boeing sera en service après les premières livraisons d'Airbus.

Airbus et son rival américain Boeing Co se sont livrés une lutte acharnée en matière de livraisons au cours des deux premiers mois de l'année, mais le constructeur européen a eu plus de mal à atteindre ses prévisions annuelles dans un contexte de difficultés d'approvisionnement.

Les deux constructeurs ont livré un total combiné de 66 avions à réaction en janvier et février. Mais alors que cela représente environ 12% des prévisions du marché pour les livraisons de Boeing en 2023, Airbus n'a décroché que 9% de son objectif de 720 jets pour 2023, ce qui est inférieur à la tendance pour cette période de l'année.