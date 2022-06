Il ne faut jamais dire jamais : Boeing ouvert au nouveau concept de moteur de GE-Safran

Le constructeur américain d'avions n'a pas publiquement approuvé la conception dite "open-rotor" ou "open-fan" - dans laquelle les pales des moteurs sont exposées - annoncée l'année dernière par CFM International, une association transatlantique entre General Electric et Safran.

Le vice-président du développement produit de Boeing s'est toutefois montré prudent en marge d'un briefing organisé cette semaine sur son banc d'essai technologique volant.

"Tout outil qui nous aide à améliorer les performances environnementales mérite d'être examiné", a déclaré Mike Sinnett, vice-président du développement des produits de Boeing, aux journalistes.

"Le rotor ouvert d'aujourd'hui est quelque chose de très différent de celui d'il y a 20 ans. Il y a des choses sur ce moteur qui sont très intéressantes. Et je ne dirais pas que nous ne mettrons jamais un open-rotor sur un avion", a déclaré Sinnett.

L'association des moteurs et des futures cellules est considérée comme la décision la plus cruciale de l'industrie aérospatiale et définit le déroulement des produits pendant 30 ou 40 ans.

L'année dernière, CFM a dévoilé ses plans https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ge-safran-develop-new-jet-engine-under-extended-jv-2021-06-14 pour tester la construction d'un moteur à réaction à pales ouvertes capable de réduire de 20 % la consommation de carburant et les émissions. Le moteur "RISE", positionné comme un successeur possible du modèle "LEAP" utilisé sur le Boeing 737 MAX et certains Airbus A320neo, sera doté d'une conception à rotor ouvert et pourrait entrer en service au milieu des années 2030.

Le système contiendra une propulsion hybride-électrique et pourra fonctionner avec du carburant 100% durable ou de l'hydrogène, une source d'énergie privilégiée par Airbus pour les futurs concepts.

Boeing a indiqué qu'il n'était pas pressé de lancer un nouvel avion. Le constructeur d'avions en difficulté est absorbé par des problèmes de certification et industriels dans l'ensemble de son portefeuille d'avions de ligne, ainsi que par un bilan criblé de dettes.

Ce mois-ci, Dave Calhoun, directeur général de Boeing, a déclaré lors d'une conférence qu'il faudrait "au moins deux ans" avant que les outils de fabrication numérique soient suffisamment matures pour soutenir un nouveau programme d'avion.

Sinnett avait auparavant présenté la dernière version de l'ecoDemonstrator de Boeing, un banc d'essai technologique volant pour les avancées en matière d'efficacité, comme les biocarburants, l'eau de toilette recyclée et les écrans d'information tête haute portables pour les pilotes.