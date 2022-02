Kuwait Airways va acheter au total 31 avions Airbus pour 6 milliards de dollars

Koweït (awp/afp) - La compagnie nationale Kuwait Airways a annoncé lundi son intention d'acheter au total 31 Airbus pour six milliards de dollars (environ 5,5 milliards de francs suisses) dans le cadre d'une restructuration d'un accord conclu en 2014 avec le géant aéronautique européen.

Les deux parties sont arrivées à cette entente après de difficiles négociations ayant suivi des enquêtes sur des allégations de pots-de-vin entourant l'accord de 2014 qui prévoyait initialement l'achat de 25 avions Airbus puis augmentés à 28.

"Nous sommes parvenus à nous mettre d'accord sur une importante restructuration qui va placer Kuwait Airways (KAC) dans une bien meilleure position pour réussir dans les 15 prochaines années", a déclaré le patron de la KAC, Ali Al-Dukhan, lors d'une conférence de presse à Koweït.

L'accord restructuré prévoit l'achat de trois nouveaux Airbus et porte le total des appareils achetés à 31: 9 Airbus A320neo, six A321neo, trois A321neo LR, quatre A330-800neo, sept A330-900neo et deux A350-900.

"A vrai dire j'étais sceptique quant à la façon de traiter d'Airbus surtout à cause des rumeurs entourant les accords conclus dans le passé avec Kuwait Airways", a dit M. Dukhan.

"Nous avons eu quatre mois de négociations sérieuses et professionnelles, qui ont été houleuses par moments mais elles se sont toujours tenues dans le respect et la compréhension des besoins et des souhaits de l'un et l'autre", a-t-il poursuivi.

En 2014, la KAC a commandé 15 Airbus 320neo et 10 Airbus-350, dont la livraison a démarré en 2019.

En février 2020, une commission parlementaire a été créée pour enquêter sur de présumés pots-de-vin, après le paiement par Airbus d'une amende record pour éviter des poursuites dans une affaire de corruption.

Les allégations portaient sur des pots-de-vin payés par Airbus pour garantir la vente de 25 avions de ligne à la compagnie Kuwait Airways.

afp/jh