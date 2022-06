L'AESA s'inquiète de voir la Russie utiliser des avions de fabrication occidentale

WASHINGTON, 14 juin (Reuters) - Le principal régulateur européen de l'aviation civile s'est dit mardi "très inquiet" quant à la sécurité des avions de fabrication occidentale qui continuent de voler en Russie, alors que l'accès aux pièces de rechange et à une maintenance appropriée pour ces appareils a été restreint dans le pays.

L'Union européenne (UE) et les Etats-Unis ont pris des mesures pour restreindre l'accès de la Russie aux pièces de rechange à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

"C'est très dangereux", a déclaré Patrick Ky, directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA), aux journalistes en marge d'une conférence, ajoutant que les régulateurs ne disposaient pas de données correctes sur de nombreux avions volant en Russie.

Patrick Ky a déclaré que les régulateurs devraient examiner les demandes de dérogation de la Russie "au cas par cas", ajoutant que certains d'entre eux pourraient représenter "des raisons humanitaires, mais cela ne devrait toutefois pas devenir la norme".

Le directeur exécutif de l'AESA a estimé que plus le temps passait, plus les risques augmentaient. "Dans six mois, qui sait? Dans un an - qui sait?" (Reportage David Shepardson; version française Camille Raynaud)