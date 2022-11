L'Arabie Saoudite annonce des plans pour un aéroport central à six pistes à Riyadh

Le fonds souverain d'Arabie Saoudite, le Public Investment Fund (PIF), construira l'aéroport international King Salman, qui devrait s'étendre sur 57 kilomètres carrés (22,01 miles carrés) et inclure l'actuel aéroport King Khaled, selon SPA.

L'aviation fait partie d'une stratégie gouvernementale visant à devenir un centre mondial de transport et de logistique d'ici 2030. L'aéroport de Riyad sera la base d'opération d'une toute nouvelle compagnie aérienne, RIA, qui concurrencera les poids lourds régionaux que sont Emirates et Qatar Airways.

Le royaume s'est fixé des objectifs élevés pour diversifier son économie et réduire sa dépendance au pétrole, en versant des centaines de milliards de dollars dans un plan appelé Vision 2030, initié par le prince Mohammed, dirigeant de facto du royaume.

"Le projet d'aéroport s'inscrit dans la vision de l'Arabie saoudite de transformer Riyad pour qu'elle figure parmi les dix premières villes économiques du monde et de soutenir la croissance de la population de Riyad pour qu'elle atteigne 15 à 20 millions de personnes d'ici 2030", a déclaré SPA.

Elle ajoute que l'aéroport King Salman créera 103 000 emplois directs et indirects, accueillera 185 millions de voyageurs et traitera 3,5 millions de tonnes de fret d'ici 2050.

Elle n'a pas donné de détails sur les investissements prévus, mais une personne au courant des plans a déclaré à Reuters que le département de l'aviation du PIF recevait des fonds considérables pour créer un écosystème de compagnies aériennes de fret et de passagers, de sociétés de réparation et d'aéroports.

La compagnie aérienne d'État Saudia, âgée de 77 ans, sera basée à Jeddah, ville de la mer Rouge, dans le cadre de la stratégie de transport qui prévoit l'établissement des deux hubs.

Le royaume est déjà en pourparlers avec les avionneurs Airbus SE et Boeing Co concernant des commandes pour les deux transporteurs Saudia et RIA.