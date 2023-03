L'Arabie saoudite lance une nouvelle compagnie aérienne nationale

12 mars (Reuters) - Le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman a annoncé dimanche la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale, Riyad Air, avec pour directeur général un vétéran de l'industrie Tony Douglas.

Riyad Air desservira plus de 100 destinations dans le monde d'ici 2030, en tirant parti de la situation du royaume entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, a indiqué l'agence de presse officielle SPA.

Cette nouvelle compagnie devrait contribuer à hauteur de 20 milliards de dollars (18,8 milliards d'euros) à la croissance du PIB hors pétrole de l'Arabie saoudite et créer plus de 200.000 emplois directs et indirects.

Un acteur de plus va donc se joindre à une compétition déjà rude où s'affrontent les géants régionaux que sont Emirates, Qatar Airways et Turkish Airlines.

Riyad Air est détenue à 100% par le fonds d'investissement public saoudien (PIF), qui détient pour plus de 600 milliards de dollars d'actifs et représente un des principaux piliers du pays pour diversifier son économie et réduire sa dépendance au pétrole. (Hatem Maher, version française Laetitia Volga)