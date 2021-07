L'Europe clôture dans le vert, le rebond des actions se poursuit

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, poursuivant leur rebond entamé la veille, les publications de résultats favorables l'emportant sur les inquiétudes concernant la crise sanitaire et l'inflation.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,85% à 6.464,48 points. Le Footsie britannique a pris 1,78% et le Dax allemand 1,36%.

L'indice EuroStoxx 50 1,78%, le FTSEurofirst 300 1,66% et le Stoxx 600 1,68%.

Les grands indices ont poursuivi leur remontée entamée la veille, après avoir subi leur pire séance de l'année lundi en réaction à un regain d'inquiétudes sur l'évolution de la pandémie avec le variant Delta.

Les investisseurs se préparent également à la réunion jeudi de la Banque centrale européenne, qui prendra en compte son nouvel objectif d'inflation symétrique de 2%.

VALEURS

Une série de relèvement des prévisions financières du côté des grandes entreprises européennes a renforcé l'optimisme sur les marchés boursiers, profitant à l'ensemble des indices sectoriels et en particulier les transports et loisirs en hausse de 3,73% et le pétrole et gaz de 3,26%.

Publicis (+4,93%) affiche la plus forte progression du CAC 40 à la veille de la publication de ses résultats trimestriels, suivi par Safran, Renault, Unibail et Airbus, qui prennent chacun plus de 4%.

À Amsterdam, ASML a pris 3,1% après s'être approché d'un pic historique. Le fournisseur d'équipements pour semi-conducteurs a relevé ses perspectives de ventes annuelles et annoncé un nouveau plan de rachat d'actions. Avec ses concurrents ASMI (+3,6%)et BE Semiconductor (+2,9%) ils forment le trio de tête de l'indice, en dehors, encore une fois, d'Unibail, qui gagne 4,4%.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones progressait de 0,63%, le Standard & Poor's 500 de 0,59% et le Nasdaq Composite prenait 0,5%, toujours portés par les bons résultats financiers des entreprises.

La chaîne de restauration américaine Chipotle gagne 10,6% à la mi-séance, en tête du S&P-500, après avoir publié mardi des ventes et un bénéfice supérieurs au consensus au deuxième trimestre.

CHANGES

Le dollar subit le contrecoup de l'attractivité des actions et recule de 0,21% face à un panier de devises, l'euro (+0,127%) atteignant 1,1796 dollar.

TAUX

La hausse des actions pèse également sur les emprunts d'Etat dont les rendements remontent: celui des bons du Trésor américain à dix ans est en hausse de près de 8 points de base à 1,2884% après avoir atteint la veille un creux de cinq mois à 1,128%.

En Europe, le rendement du Bund à dix ans est quasiment stable à -0,3950%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole poursuivent leur remontée, malgré les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) faisant état d'une augmentation inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le baril de Brent gagne 3,66% à 71,87 dollars et le brut léger américain 3,99% à 69,9 dollars.

(Reportage Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

