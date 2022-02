L'augmentation des coûts et le manque de vols de gros porteurs menacent la reprise du marché de la maintenance aéronautique

Le secteur de la maintenance et de l'entretien, dont la valeur est estimée à 68,4 milliards de dollars en 2021, selon le cabinet de conseil Oliver Wyman, a été mis à mal par le retrait des avions les plus anciens, qui nécessitent généralement plus de maintenance, et par la réduction des heures de vol du reste de la flotte des compagnies aériennes.

Cela a permis de réduire l'usure des pièces et a donné aux compagnies aériennes dont les avions sont immobilisés la possibilité d'économiser de l'argent et de reporter les visites en atelier.

Les délégués de l'industrie présents au salon aéronautique de Singapour ont déclaré que les perspectives s'amélioraient mais que les coûts de la main-d'œuvre augmentaient. Ils ont déclaré que la reprise était irrégulière et qu'elle se concentrait sur des domaines spécifiques où le transport aérien rebondissait, tels que les avions à fuselage étroit et les cargos spécialisés, les anciens gros-porteurs de passagers étant largement à la traîne.

"Il y a une pénurie générale de main-d'œuvre et la seule façon de la faire revenir au travail est d'augmenter les tarifs", a déclaré Kailash Krishnaswamy, vice-président senior des services après-vente chez Spirit AeroSystems. "L'inflation est définitivement un défi".

Pour sa société, l'activité a été solide sur le continent américain, où elle assure l'entretien des avions à fuselage étroit, mais moins à Belfast, où elle avait beaucoup travaillé sur les gros porteurs Airbus A330, dont beaucoup ont été retirés du service.

"Nous essayons de travailler sur beaucoup plus d'avions à fuselage étroit à Belfast, ce que nous n'avions pas l'habitude de faire en 2019", a déclaré Krishnaswamy.

Une récente enquête du courtier Jefferies sur la demande du marché secondaire de l'aéronautique a révélé que les participants s'attendaient à une augmentation de 11 % des ventes cette année. La moitié d'entre eux pensait que les moteurs seraient le domaine qui connaîtrait la plus forte reprise cette année, bien que de nombreuses compagnies aériennes aient reporté la maintenance des moteurs pendant la pandémie. Mais Jefferies a déclaré que la hausse attendue pourrait être due à la faible base en 2021.

Rolls-Royce a déclaré en décembre que les heures de vol des gros moteurs ne représentaient que 50 % des niveaux de 2019 en raison de la nature inégale de la reprise de l'aviation, mais son président de l'aérospatiale civile, Chris Cholerton, a déclaré mercredi que les heures de vol devraient augmenter considérablement cette année.

Les visites dans les ateliers sont en hausse et Rolls-Royce prévoit d'embaucher plus de travailleurs à Singapour cette année, a-t-il dit.

"Les avions modernes - les 787, les A350, les A330neos, probablement avant le milieu de cette année, ils seront de retour à ce qu'ils étaient en 2019", a déclaré Cholerton. "La réduction des heures de vol provient du stationnement de la capacité des anciens appareils".

Ted Colbert, président de Boeing Global Services, a déclaré que l'industrie en Asie avait été aidée pendant la pandémie par un boom des conversions de passagers en avions-cargo qui a aidé les MRO à remplir les capacités de hangar de réserve.

Le plus grand bénéficiaire de cette tendance, Singapore Technologies (ST) Engineering, a annoncé lundi un accord pour convertir des avions en cargos et louer jusqu'à cinq A320 au Vaayu Group. Le premier appareil devrait être mis en location au cours du deuxième trimestre.

À mesure que le marché se redresse, la compagnie malaisienne AirAsia, dont 55 % de la flotte était au sol la semaine dernière, espère que tous ses avions voleront à nouveau d'ici le quatrième trimestre, ce qui augmentera la demande de maintenance.

"Pour les compagnies aériennes qui sortent de la crise, augmentent leur capacité et obtiennent l'accès aux créneaux de MRO, cela va être une lutte", a déclaré Arjan Meijer, président d'Embraer Commercial Aviation. "La capacité est limitée en termes d'espace de hangar mais aussi du point de vue du capital humain".

En prévision d'un rebond, Capital A, la société mère d'AirAsia, a annoncé mardi qu'elle allait lever plus de 95 millions de dollars pour sa branche d'ingénierie, qui prévoit de construire une grande installation de MRR à l'aéroport international de Kuala Lumpur, capable d'assurer la maintenance lourde de 14 avions à la fois.