L'entreprise aérospatiale italienne Avio signe des contrats financés par l'UE pour un montant de 285 millions d'euros

"L'objectif est de tirer parti des compétences développées en Italie depuis le début des années 2000 dans le cadre des programmes Vega, Vega C et Vega E pour le développement de technologies de propulsion et d'architectures de systèmes de lancement de nouvelle génération", a déclaré Avio dans un communiqué.

La société basée à Rome est le maître d'œuvre du lanceur européen Vega et l'un des partenaires de la société de lancement Arianespace, détenue majoritairement par une coentreprise d'Airbus et de Safran.

En décembre dernier, le lancement d'un satellite par Arianespace a échoué environ deux minutes après le décollage et, au début du mois, une enquête a révélé que le problème avait été causé par un composant en carbone défectueux acheté par Avio auprès d'un fournisseur en Ukraine.

Les contrats de lundi, financés par le fonds italien de relance post-COVID, un programme phare de l'UE, ont été signés à Rome en présence du ministre de l'industrie, Adolfo Urso, et du directeur des systèmes de transport spatial de l'Agence spatiale européenne (ESA).

L'ESA sera l'autorité contractante pour les deux commandes, tandis qu'Avio sera le contractant principal, avec le soutien d'une chaîne d'approvisionnement industrielle italienne, ainsi que de centres de recherche et d'universités italiens.

Le premier contrat portera sur le développement, d'ici à 2026, d'un démonstrateur en vol de nouvelles technologies et de projets pour un lanceur doté de moteurs à faible impact environnemental, tandis que le second sera consacré au développement d'un moteur à forte poussée et à faible impact environnemental, en vue d'une qualification au sol d'ici à 2026.

"L'objectif de ces deux projets est de préparer le terrain pour les systèmes de transport spatial de la future génération basés sur la propulsion liquide à faible impact environnemental (potentiellement réutilisable)", a déclaré Giulio Ranzo, président-directeur général d'Avio.

(1 dollar = 0,9384 euro)