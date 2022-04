L'offre de JetBlue sur Spirit prend Wall Bourse par surprise, les analystes remettent en question le bien-fondé de l'opération.

Bien que les deux transporteurs disposent d'une flotte dominée par Airbus SE, toute économie potentielle résultant de la transaction sera diluée car JetBlue devra augmenter le salaire des pilotes de Spirit, qui sont sur une tranche inférieure, a écrit Savanthi Syth, analyste chez Raymond James, dans une obligation.

JetBlue a déclaré mardi avoir fait une offre non sollicitée de 3,6 milliards de dollars pour Spirit, à 33 dollars par action, ce qui pourrait faire dérailler un projet de fusion de 2,7 milliards de dollars entre Spirit et Frontier Group Holdings Inc.

Les actions de Spirit ont chuté de 2,5 % à 26,28 $ avant le marché, bien en dessous de l'offre, ce qui suggère que les investisseurs sont sceptiques quant à la réalisation de l'opération. L'action JetBlue a baissé de 3%, tandis que Frontier a également baissé de 4%.

La direction de JetBlue organise une conférence téléphonique mercredi à 8 heures (heure de l'Est) au cours de laquelle elle en dira plus sur la fusion.

Frontier et JetBlue rivalisent pour acheter Spirit afin de créer une compagnie aérienne à bas prix qui, espèrent-elles, attirera davantage de voyageurs de loisirs, ce qui les aidera à mieux concurrencer les anciennes compagnies aériennes américaines.

Cependant, toute combinaison fera probablement l'objet d'un examen antitrust minutieux de la part de l'administration du président Joe Biden, qui a adopté une position ferme contre les fusions susceptibles de réduire la concurrence et d'augmenter les prix.

JetBlue et American Airlines Group Inc. font déjà l'objet d'un procès de la part du ministère de la Justice des États-Unis au sujet de leur Northeastern Alliance.

Le directeur général de JetBlue, Robin Hayes, a déclaré qu'il s'attendait à un examen antitrust vigoureux de tout accord avec Spirit par le ministère américain de la Justice, examen qui pourrait durer jusqu'en 2023.

"Nous avons du mal avec l'idée (d'une fusion) étant donné que les deux compagnies aériennes sont concentrées sur la côte Est avec des opérations importantes à Fort Lauderdale, et nous soupçonnons qu'il y aura une forte poussée réglementaire", a déclaré le courtier MKM Partners.