Un organisme mondial de surveillance du crédit-bail aérien a abaissé la note de conformité de l'Inde aux lois internationales sur le crédit-bail et a maintenu le pays sur une liste de surveillance avec des perspectives négatives, en raison d'un conflit entre la compagnie aérienne locale Go First et ses bailleurs d'avions.

Cette décision de l'Aviation Working Group (AWG), une entité basée au Royaume-Uni qui surveille les lois sur le crédit-bail et le financement, intervient alors que la compagnie aérienne à bas prix Go First, en faillite, est engagée dans un bras de fer juridique avec des bailleurs d'avions qui cherchent à reprendre possession de leurs jets.

La bataille judiciaire a commencé après que Go First s'est vu accorder la protection de la loi sur les faillites en mai. En vertu de la législation indienne, cela empêchait les bailleurs de récupérer plus de 50 avions Airbus cloués au sol. Les bailleurs se sont plaints que des pièces essentielles de l'avion se corrodent ou sont "volées".

L'AWG a déclaré que 130 jours s'étaient écoulés depuis la demande des bailleurs de reprendre possession de leurs avions, soit plus du double de la période d'attente maximale de 60 jours prévue par les obligations de l'Inde au titre de la convention du Cap, un traité international protégeant les droits de reprise de possession des bailleurs.

L'Inde a ratifié la convention du Cap, mais doit encore adopter une loi pour résoudre les conflits avec le code de l'insolvabilité et de la faillite du pays, qui est soutenu par le parlement.

"L'incapacité prolongée à mettre à la disposition des créanciers des voies de recours, y compris la reprise de possession et la radiation, et à assurer l'entretien des actifs et la préservation de la valeur, a un impact négatif sur la notation", indique l'avis de l'AWG, qui met en garde contre d'autres dégradations de la notation.

L'AWG, une entité à but non lucratif coprésidée par Airbus et Boeing, a ramené la note de l'Inde de 3,5 sur 5 à 2.

L'AWG, qui compte parmi ses membres de grands loueurs et des institutions financières telles qu'Aircastle, BOC Aviation, SMBC Aviation Capital, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Morgan Stanley, a averti que cette décision pourrait encore entamer la confiance des loueurs dans le troisième marché mondial de l'aviation.

SMBC, le deuxième bailleur d'avions au monde, qui loue également certains avions à Go First, a averti en mai que la décision de l'Inde d'empêcher les sociétés de crédit-bail de récupérer les avions de la compagnie aérienne nuirait à la confiance des bailleurs dans ce marché. (Reportage d'Aditi Shah et de Shivam Patel à New Delhi, édition de Mark Potter)