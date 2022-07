La Chine certifie un nouvel hélicoptère civil développé conjointement avec Airbus

L'AC352, développé par l'Aviation Industry Corporation of China et Airbus, est la variante produite localement de l'Airbus H175, qui est en service depuis 2015 en dehors de la Chine et est conçu pour effectuer des missions de recherche et de sauvetage, de services médicaux d'urgence et de maintien de l'ordre.

Une cérémonie de certification s'est tenue à Harbin mardi, a rapporté CCTV.

Les entreprises ont signé en 2014 un accord de production conjointe pour 1 000 AC352.

L'hélicoptère est propulsé par le turbomoteur WZ16, développé par le motoriste d'État Aero Engine Corporation of China et Safran Helicopter Engines. Il s'agit du premier moteur d'hélicoptère certifié à la fois par les autorités chinoises et européennes.

La Chine est également en train de certifier l'utilisation de son avion C919, le premier avion à fuselage étroit de fabrication locale conçu pour défier Airbus et Boeing.