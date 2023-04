La Chine fait preuve d'attentisme en ce qui concerne les commandes de gros porteurs

Les commentaires suggèrent une position plus modérée sur la perspective de commandes significatives de gros jets Airbus par rapport au modèle moyen-courrier A320neo le plus vendu du constructeur, pour lequel il est en train de doubler la capacité de production en Chine.

"Les deux pays étudieront en temps utile les besoins des compagnies aériennes chinoises en matière de fret et de long-courrier, en fonction de la reprise et du développement du marché du transport aérien et de la flotte en Chine", indique le communiqué qui conclut la visite de M. Macron à Pékin.

Il a également salué un accord autorisant la livraison de 150 A320neo et de 10 A350 qu'Airbus avait déjà vendus à la Chine. Aucune nouvelle commande d'avion n'a été annoncée au cours de la visite.

Airbus commercialise une version cargo de son A350 et souhaite vendre davantage de gros porteurs à la Chine. Il y a ouvert un centre d'achèvement de l'A350 en 2021.

Alors que le trafic intérieur a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie après les fermetures prolongées du COVID-19, le trafic international se situe à environ 30 % des niveaux de 2019.

On s'attendait à ce que le rival Boeing décroche une grosse commande pour son gros-porteur 787 avant qu'un refroidissement des relations sino-américaines ne laisse le constructeur d'avions partiellement exclu de la Chine.

La demande internationale restant en retrait par rapport à la reprise des vols intérieurs, les analystes ont déclaré que les compagnies aériennes avaient le temps d'attendre une éventuelle détente et de garantir une concurrence maximale avant de procéder à des choix majeurs en matière de flotte long-courrier.

Le communiqué indique également que les régulateurs européens et chinois vont accélérer la certification de l'hélicoptère H175 d'Airbus, de l'avion d'affaires 8X de Dassault Aviation et du turbopropulseur Y12F de Harbin.

Le H175 a été développé conjointement par Airbus Helicopters et le conglomérat aérospatial chinois AVIC. Il est souvent utilisé pour les services d'ambulance ou de police. La version chinoise est certifiée dans le pays, mais la version française n'a pas encore obtenu l'agrément de sécurité nécessaire pour pouvoir être exportée en Chine.

Airbus Helicopters, le plus grand fabricant d'hélicoptères civils au monde, a annoncé séparément un accord majeur pour son nouveau H160 multi-missions avec la vente de 50 unités au loueur chinois GDAT.

L'accord a été signé pendant la visite de M. Macron et est le plus important depuis que l'hélicoptère, conçu pour des missions telles que le pétrole et le gaz ou l'entretien de parcs éoliens, a été lancé en 2015.