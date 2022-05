La chaîne d'approvisionnement et les problèmes de main-d'uvre retardent les moteurs d'avion CFM -sources

Le fabricant de moteurs d'avion CFM International est confronté à des retards industriels de six à huit semaines à la suite de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de certains conflits sociaux en France, mais il prévoit de récupérer la majeure partie de ces retards au début du quatrième trimestre, ont déclaré trois personnes connaissant bien le dossier.

Détenu conjointement par General Electric Co et le français Safran, CFM est le plus grand fabricant de moteurs d'avion en termes d'unités vendues, et équipe trois des quatre avions de ligne à fuselage étroit récemment développés, y compris tous les Boeing 737 MAX et environ la moitié de la famille A320neo d'Airbus.

Certains clients d'Airbus ont été avertis que les livraisons d'avions, déjà partiellement retardées par la congestion des usines européennes, pourraient être repoussées davantage en raison des retards des moteurs CFM, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées.

Deux de ces personnes ont déclaré qu'il y avait également eu des retards dans l'envoi des moteurs à Boeing, bien qu'il n'y ait pas encore de signes indiquant que cela affecte les livraisons d'avions. Boeing construit à un rythme plus lent alors qu'il évacue les jets stockés pendant une crise de sécurité.

"Nous travaillons avec diligence avec nos fournisseurs pour atténuer les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, et nous coordonnons étroitement avec nos partenaires de l'industrie aéronautique pour accélérer les livraisons et répondre à la demande des clients", a déclaré un porte-parole de CFM en réponse à une question de Reuters.

Un porte-parole d'Airbus a déclaré qu'il n'avait rien à ajouter aux récents commentaires sur la chaîne d'approvisionnement donnés avec ses résultats trimestriels.

Le 4 mai, Guillaume Faury, directeur général d'Airbus, a déclaré aux analystes qu'il voyait "beaucoup de défis" dans la chaîne d'approvisionnement à court terme, mais qu'il se sentait suffisamment à l'aise sur les perspectives à moyen et long terme pour poursuivre les augmentations de production prévues.

Un porte-parole de Boeing s'est refusé à tout commentaire.

Deux des personnes interrogées ont déclaré que les retards de CFM étaient principalement liés à des goulots d'étranglement chez les fournisseurs, mais qu'ils avaient été aggravés par les récentes actions syndicales en France. Une troisième source a déclaré que le récent conflit social chez Safran n'était toutefois pas le facteur décisif.

Les travailleurs de l'aérospatiale chez Safran, un important fournisseur d'autres équipements, notamment d'intérieurs et de trains d'atterrissage, ainsi que le pilier français de l'entreprise transatlantique CFM avec GE, ont organisé des ralentissements ou des arrêts de travail éclair au sujet des salaires ces derniers mois.

Le groupe français a accordé au personnel une augmentation de 3% à la fin de l'année dernière, alors que l'industrie commençait à sortir de la crise du COVID-19, mais les syndicats affirment que ce n'est pas suffisant pour contrer un pic d'inflation. En moyenne, Safran a accepté d'ajouter 1% supplémentaire, ajoutent-ils.

CFM n'est pas le seul à se débattre avec des chaînes d'approvisionnement fracturées. Les entreprises aérospatiales du monde entier ont compté le coût des pénuries de la chaîne d'approvisionnement. Au stade des résultats du premier trimestre, GE a déclaré qu'elle naviguait dans les pressions des chaînes d'approvisionnement, tandis que Safran a déclaré que les chaînes d'approvisionnement et l'inflation étaient "deux éléments majeurs à surveiller."

Boeing a déclaré le 11 mai que la production des 737 avait été ralentie par la pénurie d'un seul type de connecteur de câblage.

Raytheon Technologies, dont les moteurs Pratt & Whitney sont en concurrence avec CFM sur l'Airbus A320neo, a déclaré le 26 avril qu'elle était confrontée à des contraintes de chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble de ses activités. (Reportage de Tim Hepher à Paris, David Shepardson à Washington et Eric M. Johnson à Seattle ; édition par Chris Reese et Matthew Lewis)