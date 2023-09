Le redressement de la compagnie aérienne indienne Go First pourrait être compromis si un tribunal accède aux demandes des bailleurs d'avions, qui réclament certains documents après que des pièces d'avion ont disparu ou se sont détériorées, selon les documents juridiques déposés par le transporteur.

Les bailleurs étrangers sont engagés dans un bras de fer juridique pour reprendre possession de leurs avions depuis que Go First s'est vu accorder la protection de la loi sur les faillites en mai, ce qui, conformément à la législation indienne, a bloqué la récupération de plus de 50 avions Airbus cloués au sol.

Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Capital et ACG Aircraft Leasing ont récemment demandé l'intervention d'un tribunal de Delhi en se plaignant que certaines pièces avaient été prétendument "volées" ou que les avions étaient corrodés.

Les bailleurs, qui ne sont autorisés à inspecter qu'occasionnellement les avions loués au sol, ont demandé au tribunal d'obliger Go First à fournir les dossiers d'entretien et de conservation de leurs avions.

Go First a contesté les demandes des bailleurs dans sa première réponse au tribunal dans cette affaire, affirmant qu'il s'agirait d'un processus chronophage qui nuirait à sa relance, comme l'ont montré les documents juridiques déposés par son agent de faillite, Shailendra Ajmera.

Ces demandes "ont des implications considérables sur les affaires quotidiennes de Go Air et auront une incidence directe sur la continuité de l'exploitation de Go Air", a déclaré M. Ajmera dans les documents déposés au tribunal, demandant que les demandes des bailleurs soient rejetées.

L'obtention de ces documents est un "exercice qui prend du temps et qui détournerait considérablement les ressources" de Go First, "de la reprise des opérations ... à la fourniture/inspection des documents/enregistrements aux bailleurs", a-t-il ajouté.

Les documents, soumis au tribunal les 8 et 17 septembre, ne sont pas publics et sont rapportés par Reuters pour la première fois.

Go First et les deux bailleurs n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les arguments de la compagnie aérienne doivent être entendus plus tard dans la journée de vendredi.

Le deuxième bailleur d'avions au monde, SMBC, qui a également loué des avions à Go, a averti en mai que la décision de l'Inde d'empêcher les sociétés de leasing de réclamer les avions de la compagnie aérienne secouerait le marché et déclencherait une crise de confiance. (Reportage d'Arpan Chaturvedi et Aditi Shah ; Rédaction d'Aditya Kalra ; Montage de Jamie Freed)