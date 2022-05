La confiance des cadres européens chute en raison de la crise ukrainienne - enquête

La confiance des cadres a plongé à 37 sur une échelle de 0 à 100, contre 63 au cours des six mois précédents, selon l'enquête menée par la Table ronde européenne pour l'industrie (ERT).

Les prix de l'énergie et des matières premières ont grimpé en flèche dans le monde entier après que la Russie ait été frappée de sanctions occidentales pour son invasion de l'Ukraine, aggravant les pressions inflationnistes et mettant à mal les entreprises qui étaient déjà ébranlées par la pandémie de COVID-19.

Environ 85 % des 56 membres de l'ERT qui ont répondu à l'enquête ont déclaré qu'ils avaient déjà augmenté ou prévoyaient d'augmenter les prix, tandis qu'une grande majorité d'entre eux accélèrent également leurs plans pour trouver de nouveaux fournisseurs.

Les auteurs de l'enquête ont ajouté que la moitié des dirigeants prévoyaient d'absorber les hausses de prix dans leurs marges bénéficiaires.

Les membres de l'ERT, qui comprennent le géant de l'énergie Shell, le constructeur automobile BMW, le fabricant de médicaments GSK, le constructeur d'avions Airbus et le groupe d'ingénierie Rolls-Royce, ont également indiqué que leurs prévisions pour l'économie de la région au cours des six prochains mois étaient pires qu'au début de la pandémie.

Environ 40 % d'entre eux pensent que les prix de l'énergie ne reviendront pas aux niveaux d'avant la pandémie avant 2024, mais plus d'un tiers ne s'attendent pas non plus à ce que les prix de l'énergie reviennent à ces niveaux du tout. L'enquête indique toutefois un appétit plutôt positif pour l'embauche.

En plus de la guerre Russie-Ukraine, les différends géopolitiques avec la Chine et les nouveaux blocages dans ce pays nuisent également aux chaînes d'approvisionnement. Alors que les entreprises trouvent de nouveaux fournisseurs, 44% ont déclaré que la réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs chinois ne faisait pas partie de leur stratégie.

Selon un rapport publié la semaine dernière, l'activité des commerces de détail et des usines en Chine a fortement chuté en avril, les travailleurs et les consommateurs étant confinés chez eux.