La querelle entre Airbus et l'avion de ligne du Qatar sous les projecteurs des tribunaux britanniques

Le transporteur du Golfe demandera jeudi à un juge britannique de prolonger une ordonnance qui empêche Airbus de révoquer un contrat portant sur 50 jets A321neo, en attendant des audiences plus approfondies.

Airbus a pris la mesure exceptionnellement rare d'interrompre la commande en janvier en représailles au refus du Qatar d'accepter la livraison de plus gros A350, invoquant une rupture des relations qui a tout d'un procès de divorce d'entreprise.

Le Qatar a cloué au sol 23 des jets A350, exprimant des inquiétudes quant à l'impact sur la sécurité des lacunes dans une couche de protection contre la foudre laissée exposée par une peinture craquelée et bouillonnante.

Il déclare qu'il n'acceptera pas d'autres livraisons tant que la cause n'aura pas été formellement expliquée et poursuit Airbus en justice pour obtenir une compensation en constante augmentation qui dépasse maintenant le milliard de dollars.

Le plus grand constructeur d'avions au monde a reconnu l'existence de problèmes de qualité sur les jets, mais insiste sur le fait que les dommages se situent bien dans les limites des tolérances de sécurité, en faisant remarquer que les régulateurs européens les considèrent en état de navigabilité et que d'autres compagnies aériennes continuent à les faire voler.

Les chefs de compagnies aériennes contactés par Reuters ne partagent pas les préoccupations du Qatar concernant la navigabilité de l'A350, mais s'inquiètent de plus en plus de l'ampleur du conflit qui a perturbé un large consensus de l'industrie sur la sécurité et généré une traînée de dépôts complexes.

"Ce n'est pas bon pour l'industrie. Ils doivent tous deux sortir de la salle d'audience et trouver un accord", a déclaré à Reuters le directeur général d'un client d'Airbus.

Plusieurs acteurs de l'industrie ont proposé leur médiation, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun signe de percée, bien qu'aucune des parties n'ait définitivement fermé la porte à la discussion et qu'Airbus ait déclaré vouloir un règlement "à l'amiable".

L'audience de jeudi sera le premier affrontement en personne après que les sessions de procédure se soient déroulées en ligne en raison des restrictions du COVID-19.

UN "JEU DANGEREUX".

Les déclarations déposées avant l'audience inhabituelle jettent une nouvelle lumière sur la planification industrielle et les détails des négociations sur les avions qui sont généralement gardés sous silence.

L'affaire a également mis en lumière les relations délicates entre la France, où Airbus est basé, et l'un de ses plus proches alliés du Golfe, à un moment où le rôle du Qatar en tant que producteur de gaz est mis en avant alors que l'Europe cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie.

Pour se prononcer sur la demande d'injonction du Qatar, un juge devra évaluer quelle partie a le plus à perdre si le contrat A321 est abandonné et dans quelle mesure l'avion est unique dans sa catégorie. Cette question est au cœur de la bataille d'Airbus pour les ventes avec son rival Boeing dans la partie la plus occupée du marché.

Airbus a vendu quatre fois plus d'avions que Boeing dans le segment supérieur du marché des avions monocouloirs et le directeur des opérations Christian Scherer a déclaré l'année dernière que l'A321neo avait "des capacités (et) une économie d'exploitation inégalées".

Dans des déclarations préalables au tribunal, Airbus a toutefois déclaré que Qatar Airways pourrait remplacer les A321neo annulés par le rival Boeing 737 MAX, qu'elle a provisoirement commandé en décembre, ou par des jets Airbus disponibles auprès de sociétés de leasing.

L'affaire a également donné un aperçu des enjeux liés au fait que les sociétés de leasing gèrent une reprise inégale en attendant que les taux de location rattrapent les niveaux prévus avant la pandémie.

Airbus a déclaré au tribunal que les sociétés de leasing cherchent des foyers pour 80 A320 et 48 A321 en 2023 - un nombre relativement élevé un an avant la livraison, selon des sources du marché.

"Cela montre que les bailleurs croient que le marché de la location va remonter et se retiennent avant de placer les avions acquis avant la pandémie - mais c'est un jeu dangereux", a déclaré Bertrand Grabowski, conseiller en aviation.

Qatar Airways, à son tour, a révélé des détails habituellement gardés jalousement sur les plans de produits pour l'A321neo, y compris des commandes à pédale pour les sièges et des toilettes adaptées de celles du luxueux superjumbo A380. De tels détails sont généralement jalousement gardés jusqu'à ce que les compagnies aériennes soient prêtes à les révéler dans un secteur du voyage hautement compétitif.

Après l'éclat des procédures devant la Haute Cour de Londres ce mois-ci, les deux parties se dirigent vers une rencontre potentiellement inconfortable lors du plus grand événement annuel du secteur aérien en juin, délocalisé au Qatar en raison des restrictions de voyage en Chine.

Willie Walsh, le directeur de l'Association internationale du transport aérien, a déclaré mercredi qu'il ne s'attendait pas à ce que le différend détourne l'attention de la réunion qui devrait se concentrer sur l'impact du conflit en Ukraine.