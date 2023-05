La société de gestion d'actifs aéronautiques de 777 Partners prévoit d'investir jusqu'à 200 millions de dollars dans les fournisseurs

AIP Capital, la société de gestion d'actifs aéronautiques de 777 Partners, prévoit d'investir jusqu'à 200 millions de dollars dans les petits et moyens fournisseurs de l'industrie aérospatiale d'ici la fin de l'année prochaine, en un temps utile où les échelons inférieurs de la chaîne d'approvisionnement sont confrontés à des difficultés financières.

Les investissements peuvent inclure un prêt de premier rang, et un investissement unique se situera entre 10 et 30 millions de dollars, a déclaré Mathew Adamo, associé directeur d'AIP Capital, lors d'une interview accordée à Reuters.

AIP, qui a été lancée en début de semaine, a conclu un accord de gestion avec 777 Partners pour gérer tous les avions commerciaux appartenant à la société de capital-investissement. L'équipe de direction d'AIP détient 51 % d'AIP et 777 détient le reste.

AIP, basée à Stamford, Connecticut, a déclaré que les investissements dans la chaîne d'approvisionnement se concentreraient sur les entreprises des pays développés. Elle vise à lever entre 300 et 500 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour des investissements en crédit privé.

Bien que le montant soit faible par rapport à l'ensemble des investissements privés, l'initiative d'AIP souligne l'intérêt croissant pour la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale, qui s'efforce d'augmenter la production pour soutenir l'énorme retard accumulé en matière d'avions.

Mais les petits fournisseurs de l'aérospatiale ont été durement touchés par les taux d'intérêt élevés et les coûts de la main-d'œuvre, ce qui fait craindre qu'il n'y ait pas assez d'approvisionnements pour soutenir les augmentations de production des fabricants d'avions Boeing Co et Airbus SE.

La crise bancaire qui a débuté au début de l'année a exacerbé les craintes d'un assèchement des prêts bancaires pour les fournisseurs, ce qui a donné l'occasion aux sociétés de capital-investissement de combler ce fossé.

La société 777, basée à Miami, investit dans divers secteurs, dont l'assurance et l'aviation. L'année dernière, elle a passé une commande ferme de 30 avions à réaction 737-8-200 à fuselage étroit. (Reportage d'Abhijith Ganapavaram à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar)