La sud-américaine LATAM commande 17 A321 à Airbus

Farnborough (awp/afp) - LATAM, qui s'apprête à sortir d'une procédure de faillite engagée pendant la crise sanitaire, a commandé 17 avions monocouloirs A321 à Airbus. L'acquisition vise à étoffer la flotte de la compagnie aérienne sud-américaine en prévision de la reprise du trafic aérien, a annoncé l'avionneur européen jeudi.

Cette commande, annoncée au quatrième jour du salon aéronautique de Farnborough, s'élève à plus de 1,8 milliard de dollars selon le dernier prix catalogue communiqué par Airbus mais qui ne reflète pas la réalité de chaque transaction. LATAM, issue de la fusion en 2012 des compagnies aériennes chilienne LAN et brésilienne TAM, a par ailleurs confirmé son intention de se doter de la version à très long rayon d'action du monocouloir, l'A321 XLR, qui doit entrer en service en 2024, a précisé Airbus.

Avec un rayon d'action de 4700 milles nautiques (8700 km), l'A321 pourra voler pendant près de 11 heures et ainsi desservir des destinations auparavant destinées aux avions gros-porteurs long-courriers. Un tribunal américain a approuvé fin juin le plan de LATAM pour sortir de la faillite et du chapitre 11, un dispositif américain permettant à une entreprise n'arrivant plus à rembourser sa dette de se restructurer à l'abri de ses créanciers tout en poursuivant ses opérations courantes.

LATAM possède des filiales au Chili, en Colombie, en Équateur, au Pérou et aux États-Unis. Pour Airbus, ce contrat porte à 85 appareils le nombre d'appareils commandés depuis le début du salon de Farnborough après les 12 A220 de Delta Airlines et les 56 A320 destinés à la compagnie low cost britannique easyJet.

afp/vj