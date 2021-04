La valeur du jour à Paris AIRBUS : les livraisons accélèrent en mars, le titre en profite

L’action Airbus survole la place de Paris aujourd'hui, à la faveur d’un gain de 2,80% à 103,62 euros. Les nouvelles sont bonnes pour le géant aéronautique qui a accéléré ses livraisons d’avions en mars 2021. En effet, le groupe en a livré 72 le mois dernier. C’est le double du mois de mars 2020, qui avait été fortement impacté par la crise du Covid-19, et un niveau comparable à celui de mars 2019, moment où la crise du Coronavirus n’existait pas.



Comme à son habitude, la famille des A320 s'est distinguée avec 60 livraisons (dont 57 version neo). S'y ajoutent 8 avions A350 et 4 appareils A220.



Au total, Airbus a donc livré 125 avions lors du premier trimestre 2021, à 44 clients. Le groupe est ainsi parvenu à dépasser les attentes du marché qui s'établissaient à 122 appareils.



Deutsche Bank juge cette performance encourageante. Il affiche donc toujours une recommandation d'Achat sur la valeur, associée à un objectif de cours de 105 euros. Il met toutefois en garde contre un excès d'optimisme : il est encore trop tôt pour affirmer qu'Airbus sera en mesure de dépasser son objectif de livraisons pour l'exercice 2021 (566 unités comme en 2020), car le groupe a commencé à mieux répartir les livraisons entre les trimestres.



Pour sa part, UBS ne boude pas son plaisir et se dit conforté dans sa prévision de 610 appareils livrés en 2021. De ce fait, le broker a confirmé, en première approche, sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 125 euros sur le titre Airbus.



L'accélération des livraisons est toujours une occasion de se réjouir pour Airbus, puisque c'est au moment de la prise de possession de l'avion que les clients paient la majeure partie de la facture.



Le prochain catalyseur pour Airbus sera la publication de ses résultats du premier trimestre 2021, le 29 avril prochain.