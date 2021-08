La valeur du jour à Paris - Airbus a livré 344 appareils depuis le début de l'année : les perspectives de marges sont favorables

Bien orientée hier, l'action Airbus recule de 0,43% à 116,14 euros après avoir fait le point sur son activité commerciale et ses livraisons entre le 1er janvier et fin juillet. Le groupe aéronautique a remporté 167 commandes brutes sur cette période, mais une fois pris en compte les annulations, les commandes nettes s'établissent à 33 avions. Il a également livré sur la période 344 appareils, dont 112 exemplaire de l'A321Neo et 147 de l'A320Neo, à 69 clients.



Fin juillet, Airbus avait dévoilé ses comptes du deuxième trimestre marqués par un retour aux bénéfices. A cette occasion, la firme européenne avait rehaussé ses objectifs 2021. Airbus vise désormais les 600 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté de 4 milliards d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financement des clients de 2 milliards d'euros.



Dans une note publiée aujourd'hui après une rencontre avec la direction du groupe, Goldman Sachs a confirmé sa recommandation d'Achat et maintenu la société dans sa liste de valeurs préférées. Les perspectives de rentabilité à moyen terme ont été au centre de nombreuses réunions.



" S'agissant de la division Airbus, l'entreprise vise à retrouver le même niveau de rentabilité atteint en 2019 au fur et à mesure que l'entreprise retrouve les niveaux de livraisons d'avions de 2019 - probablement en 2023 ", explique l'analyste. Avant de poursuivre : " L'entreprise est très claire sur le fait que ce n'est pas la fin de l'histoire, que les marges peuvent dépasser ce niveau en 2024 et 2025 et que la performance des derniers trimestres donne une indication que cela est effectivement réalisable ".