Le PDG d'Avolon déclare que l'activité du premier trimestre a été stimulée par la réouverture de la Chine

La société a ajouté trois clients au cours du premier trimestre pour un total de 147 compagnies aériennes et a exécuté 31 transactions de location, a-t-elle déclaré dans une mise à jour commerciale.

"L'année a commencé avec une dynamique positive, car la croissance du nombre de passagers des compagnies aériennes se poursuit et l'impact de la réouverture en Chine se traduit par une augmentation des voyages dans la région", a déclaré le PDG Andy Cronin dans le communiqué.

Le loueur basé à Dublin a déclaré qu'il possédait et gérait une flotte de 578 avions à la fin du trimestre, avec des commandes et des engagements pour 252 avions économes en carburant et de nouvelle technologie.

Il a ajouté qu'il était en bonne voie pour atteindre son objectif de 75 % d'avions économes en carburant et dotés de nouvelles technologies d'ici 2025, avec 55 % de nouvelles technologies actuellement, contre 50 % un an plus tôt.