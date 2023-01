Le bailleur affirme qu'Air India va commander environ 500 jets

"En raison de cette reprise, il y a maintenant plus d'élan pour les grandes commandes de la part des compagnies aériennes qui se sont en quelque sorte assises et ont regardé le film, et maintenant elles voient qu'il va y avoir une tendance positive", a déclaré Steven Udvar-Hazy, président exécutif d'AirLease Corp, lors de la conférence Airline Economics.

"Nous avons cette commande de 500 avions en provenance de l'Inde, qui comprendra environ 400 avions à fuselage étroit, probablement un panorama d'Airbus A320neos, A321neos et Boeing 737 MAX, et 100 avions à fuselage large qui comprendront des Boeing 787, 777X, potentiellement des 777 cargo et des Airbus A350".

Ces commentaires constituent la première indication publique de l'ampleur de la commande prévue, après que Reuters ait rapporté en décembre qu'Air India était sur le point de commander jusqu'à 500 jets, dans le cadre de sa renaissance sous le conglomérat Tata Group.

Selon des sources industrielles, la finalisation de l'accord proposé dépend des négociations en cours avec les fabricants de moteurs.

Air India n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Airbus et Boeing n'ont pas fait de commentaire immédiat.

United Airlines a récemment commandé 200 avions de petite et de grande taille. L'année dernière, la Chine a passé une commande en bloc de jets Airbus.

"Nous nous attendons à ce qu'un certain nombre de compagnies aériennes passent de grosses commandes et, encore une fois, la plupart de ces commandes seront destinées au remplacement", a déclaré M. Udvar-Hazy.

Il a prédit que les compagnies aériennes se tourneraient de plus en plus vers les gros porteurs de taille moyenne après les retards importants pris dans le développement du plus grand nouveau modèle de Boeing, le 777X de 400 places - qui prend actuellement cinq ans et pourrait encore augmenter.

"Nous nous attendons à ce que les deux équipementiers soient sous pression au cours des deux prochaines années pour augmenter les taux de production, pas nécessairement pour revenir aux niveaux qu'ils avaient en 2018, mais certainement bien au-dessus de la production actuelle."