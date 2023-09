Un bailleur irlandais demande à la compagnie aérienne indienne Go First, en faillite, de remplacer les pièces "volées" de ses avions de location et de nommer un service de sécurité 24 heures sur 24 pour garder les avions cloués au sol, ce qui constitue la dernière escalade dans les efforts pour récupérer ses avions Airbus.

La demande, détaillée dans un document non public déposé le 1er septembre auprès de la Haute Cour de Delhi et que Reuters a examiné, intervient quelques semaines après qu'ACG Aircraft Leasing a constaté que des pièces essentielles, notamment des pales de ventilateur et des toboggans d'évacuation, manquaient sur au moins deux des quatre avions qu'elle a loués à Go First.

Go First est en proie à des conflits juridiques avec nombre de ses bailleurs étrangers depuis qu'elle a été placée sous la protection de la loi sur les faillites en Inde en mai. La faillite a gelé ses actifs et interdit la récupération de plus de 50 avions Airbus cloués au sol.

Mais des pièces d'avion ont disparu, selon ACG, et les bailleurs ont jusqu'à présent plaidé en vain devant les tribunaux indiens pour récupérer leurs avions, malgré les craintes de cannibalisation des appareils.

Actuellement, les bailleurs ne peuvent inspecter les avions de Go qu'occasionnellement. Le 24 août, le bailleur a demandé à Go une "liste de vols", mais Go a répondu qu'il n'y avait pas d'instructions du tribunal pour fournir de tels documents, selon les documents du tribunal.

Dans sa dernière requête, ACG a demandé au juge de Delhi de lui permettre de "passer un contrat de sécurité 24 heures sur 24 pour tous ses avions" et de "remplacer tous les composants qui ont été volés dans l'avion".

Elle cherche également à récupérer un moteur qui, selon elle, a été installé par Go First dans l'avion d'un autre loueur.

Go First, dont les bailleurs comprennent également Pembroke Aircraft Leasing de Standard Chartered, SMBC Aviation et BOC Aviation, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le tribunal doit encore rendre une ordonnance sur la demande d'ACG, et la prochaine audience aura lieu le 13 septembre.

Les avions sont "comparables à des denrées périssables" et s'ils ne sont pas conservés correctement, "ils se désintègrent à un rythme rapide, causant d'énormes pertes irréparables", indique le dossier de 140 pages d'ACG.

Go a déclaré précédemment qu'elle avait l'intention de reprendre ses activités et de lever des fonds auprès des investisseurs, mais les opérations restent bloquées.

Le deuxième bailleur d'avions au monde, SMBC, a averti en mai que la décision de l'Inde d'empêcher les sociétés de leasing de récupérer les avions de Go secouerait le marché et déclencherait une crise de confiance. (Reportage d'Aditi Shah et d'Arpan Chaturvedi à New Delhi ; rédaction de Simon Cameron-Moore)