Le bénéfice trimestriel ajusté de Raytheon augmente de 4 % grâce à l'essor de l'aviation

La reprise plus forte que prévu du trafic aérien a contraint les compagnies aériennes à maintenir les vieux avions en service plus longtemps, ce qui a aidé des entreprises telles que Raytheon à vendre des pièces détachées et d'autres services après-vente.

La division Pratt & Whitney de Raytheon, qui fabrique des moteurs pour la famille d'avions Airbus A320neo, a enregistré un bond de 41 % de son bénéfice d'exploitation ajusté et une hausse de 15 % de son chiffre d'affaires ajusté au cours du premier trimestre.

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre ont toutefois continué à peser sur l'activité missiles et défense de l'entreprise, qui a enregistré une baisse de 13 % de son bénéfice d'exploitation ajusté au cours du trimestre qui s'est achevé en mars.

Dans l'ensemble, les ventes trimestrielles de Raytheon ont augmenté de 10 % pour atteindre 17,21 milliards de dollars et le bénéfice ajusté est passé de 1,72 milliard de dollars l'année précédente à 1,79 milliard de dollars.

"La poursuite des voyages en avion et la demande de systèmes de défense laissent présager une croissance soutenue du chiffre d'affaires", a déclaré Greg Hayes, directeur général de Raytheon.

Par action, la société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,22 $. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,13 $ par action, selon les données de Refinitiv, mais il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si les chiffres étaient comparables.

La société basée à Arlington, en Virginie, a réaffirmé ses prévisions de ventes annuelles de 72 à 73 milliards de dollars et ses prévisions de bénéfices ajustés par action de 4,90 à 5,05 dollars.