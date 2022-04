Le programme du biréacteur A330neo d'Airbus frappé par une annulation de commande

AirAsia X a annulé 63 appareils de la version A330-900 de l'A330neo, une version améliorée du modèle gros porteur A330 établi de longue date, ainsi que 10 appareils plus petits de l'A321neo, a déclaré Airbus dans un bilan mensuel de ses activités commerciales.

Le constructeur européen a également déclaré avoir livré 142 avions au cours du premier trimestre, soit une hausse de plus de 13 % sur l'année. Mais le nombre net de livraisons s'élève à 140 après que deux livraisons précédemment annoncées aient été annulées en raison des sanctions contre la Russie.

Reuters a rapporté plus tôt cette semaine qu'Airbus avait livré entre 140 et 142 avions au cours du trimestre, un nombre plus élevé que ce que certains analystes avaient prévu.