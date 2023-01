Le sommet du financement aérien s'attaque à la pénurie de jets dans un contexte de dégel des voyages en Chine

Trois ans après la propagation du COVID-19 qui a cloué au sol des milliers d'avions de ligne, la demande de voyages aériens connaît un nouvel essor, stimulée par la décision de Pékin, le mois dernier, de mettre fin à sa politique de zéro COVID.

Dans un rapport publié lundi, la deuxième plus grande société de location d'avions au monde, la société chinoise Avolon, a prédit que le trafic mondial retrouverait son niveau pré-pandémique dès le mois de juin de cette année, soit des mois plus tôt que ce que la plupart des acteurs du secteur avaient prévu.

L'Association internationale du transport aérien, qui représente les compagnies aériennes mondiales, prévoit une reprise complète en 2024.

"Après une reprise de 70 % du trafic passagers l'année dernière, menée par .... l'Europe et l'Amérique du Nord, l'Asie sera le moteur de la croissance en 2023, aidée par la récente réouverture en Chine", a déclaré Avolon.

Jusqu'à présent, les données suggèrent que les Chinois reprennent leurs voyages à l'approche du Nouvel An lunaire, malgré les inquiétudes concernant les infections après que Pékin a mis fin aux restrictions le mois dernier, avec un trafic de passagers qui a bondi à 63% des niveaux de 2019 depuis le début de la saison annuelle des voyages.

D'autres ne sont pas aussi optimistes.

"Les compagnies aériennes n'augmentent pas de façon spectaculaire leur fréquence vers la Chine. Cela va dans la bonne direction mais... cela va prendre du temps", a déclaré Bertrand Grabowski, conseiller en aviation.

L'impact paralysant du COVID-19 a vu des dizaines de compagnies aériennes mettre la clé sous la porte et a effacé des milliards de dollars des bilans.

HAUSSE DES TARIFS ET DES LOYERS

Dans un brusque revirement, la plus grande inquiétude du secteur est désormais de se procurer suffisamment de jets à fuselage étroit, qui sont les plus utilisés, pour répondre à la demande, car les chaînes d'approvisionnement endommagées retardent les livraisons de nouveaux avions.

En outre, de graves goulets d'étranglement dans les usines de maintenance, de réparation et de révision (MRO) contrarient les efforts visant à maintenir les jets existants en service régulier ou à en sortir d'autres du stockage.

"L'essentiel, c'est la MRO ; elles sont totalement pleines", a déclaré M. Grabowski, ajoutant que les avions stockés avaient besoin de contrôles approfondis.

En public, les compagnies aériennes et les sociétés de leasing ont déploré les retards de livraison et sont considérées comme susceptibles de faire pression sur les fabricants d'avions pour obtenir une compensation.

En privé, de nombreux dirigeants de compagnies aériennes reconnaissent que les pénuries leur ont permis de maintenir des tarifs aériens plus élevés pour aider à renflouer les bilans, les protégeant ainsi contre les craintes d'une récession.

Il en va de même pour les locations d'avions facturées par les bailleurs, dont certaines ont en moyenne augmenté de pourcentages à deux chiffres au cours des 12 à 24 derniers mois pour diverses raisons, selon Rob Morris, responsable mondial du conseil chez Ascend by Cirium.

Dans le même temps, une série de préoccupations macroéconomiques maintient les délégués sur le qui-vive avant les conférences annuelles de Dublin organisées par Airline Economics et Airfinance Journal cette semaine.

L'inflation fait grimper les pièces et les prix des avions, tout en soulevant des questions sur la résilience de la demande de voyages.

Alors que les taux d'intérêt augmentent rapidement pour lutter contre l'inflation, les sociétés de leasing doivent payer beaucoup plus pour assurer le service des importantes dettes héritées d'un boom pluriannuel des commandes d'avions.

Toutes les compagnies aériennes sont confrontées à la volatilité des prix du pétrole, et celles de la plupart des marchés émergents doivent faire face à une forte hausse du coût des dollars nécessaires pour payer la location des avions et le carburant.

Tout cela se produit alors que le secteur cherche à savoir comment mettre en œuvre et payer les engagements pris pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Cette semaine, le rassemblement de plus de 2 000 financiers, bailleurs, investisseurs, patrons de compagnies aériennes et fabricants donnera lieu à des centaines de réunions privées visant à obtenir un soutien financier pour les avions nouvellement livrés ou à trouver une nouvelle maison pour les anciens.

Il s'agit d'un rite annuel pour cette industrie spécialisée et principalement basée en Irlande, dont le pionnier était le défunt magnat du leasing Tony Ryan, dont l'empire a connu des hauts et des bas entre les années 1970 et 1990, pour ensuite être reconstruit sous l'actuel leader du marché, AerCap.

Dans l'ensemble, plus de la moitié de la flotte aérienne mondiale est contrôlée par des sociétés de leasing mondiales plutôt que d'être détenue directement par les compagnies aériennes.