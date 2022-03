Les actions européennes poursuivent leur rebond après la Fed

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance jeudi dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, l'espoir d'une issue diplomatique à la guerre en Ukraine continuant de favoriser les actions, d'autant que l'incertitude qui entourait les décisions de la Réserve fédérale américain est désormais levée.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,4% à 6.615,13 points à 08h35 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,45% et à Francfort, le Dax avance de 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,31%, le FTSEurofirst 300 de 0,49% et le Stoxx 600 de 0,44%.

Ce dernier a ramené à moins de 1% sa baisse par rapport à son niveau de clôture du 23 février, à la veille de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

Si les combats continuent dans et autour de plusieurs grandes villes d'Ukraine, et notamment Marioupol dans le sud du pays, les investisseurs continuent de croire que les discussions engagées entre Russes et Ukrainiens peuvent aboutir à une solution diplomatique.

"La neige va bientôt se transformer en boue printanière en Ukraine, augmentant les difficultés logistiques et embourbant les chars d'assaut pendant que la trésorerie de la Russie saigne", commente ainsi Jeffrey Halley, analyste d'Oanda. "Si la Chine refuse d'aider la Russie, la pression pour une solution négociée augmentera."

Les marchés ont par ailleurs bien accueilli les annonces de la Fed, qui a pourtant donné le coup d'envoi d'une remontée des taux susceptible d'être plus rapide qu'anticipé.

Wall Street a fini en hausse soutenue (+2,24% pour l'indice Standard & Poor's 500) après les déclarations du président de la banque centrale, Jerome Powell, assurant que l'économie américaine était capable de supporter le resserrement de la politique monétaire.

Dans son sillage, Tokyo a pris 3,46%. Les actions chinoises ont quant à elles continué de profiter des promesses de mesures de soutien des autorités de Pékin.

La Banque d'Angleterre pourrait de son côté annoncer à 12h00 GMT un nouveau relèvement de son taux directeur.

Dans l'actualité des sociétés cotées, Veolia gagne 1,78%, la meilleure performance du CAC 40, après avoir présenté des résultats supérieurs aux attentes et des prévisions bien accueillies par les analystes.

Atos prend 5,85%; selon BFM Business, Airbus (+0,26%) s'intéresse lui aussi à la division de cybersécurité du groupe, BDS.

En baisse, Renault cède 1,62% après la dégradation de la recommandation d'Exane BNP Paribas à "neutre" et à Francfort, Thyssenkrupp chute de 7,39%, le marché sanctionnant la suspension de sa prévision de flux de trésorerie disponible pour l'exercice en cours.

(Rédigé par Marc Angrand)