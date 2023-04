Les dirigeants de l'UE se préparent à rencontrer Xi Jinping et nourrissent de grands espoirs en Chine

M. Macron, qui est arrivé à Pékin mercredi en fin de journée, a déclaré aux journalistes que l'Europe devait s'abstenir de réduire ses relations commerciales et diplomatiques avec Pékin, qui est en désaccord avec l'Occident sur des questions telles que Taïwan, les technologies sensibles et les liens étroits entre la Chine et la Russie.

Mme Von der Leyen a déclaré avant son voyage que l'Europe devait "réduire les risques" dans ses relations avec Pékin, la Chine étant passée d'une ère de réforme et d'ouverture à une ère de sécurité et de contrôle.

Les relations entre l'Europe et la Chine se sont détériorées ces dernières années, principalement en raison d'un pacte d'investissement bloqué en 2021 et du refus de Pékin de condamner la Russie pour son invasion de l'Ukraine.

Mais après des années d'activité diplomatique clairsemée, alors que les contrôles frontaliers liés à la pandémie ont largement coupé le pays du reste du monde, la Chine tient à s'assurer que l'Europe ne suit pas ce qu'elle considère comme des efforts menés par les États-Unis pour contenir sa montée en puissance.

Pour la visite de M. Macron, en tout cas, les attentes sont grandes à Pékin.

"La visite de Macron devrait produire des résultats concrets dans la poursuite de la coopération économique et commerciale entre la Chine et la France, ainsi que pour accroître la confiance mutuelle politique", a écrit le média d'État Global Times dans un éditorial jeudi.

"Il convient de noter que diverses forces en Europe et aux États-Unis accordent une attention particulière à la visite de Macron et exercent une influence dans différentes directions", a écrit le Global Times. "En d'autres termes, tout le monde ne souhaite pas que la visite de M. Macron en Chine se déroule sans heurts et avec succès.

Macron rencontrera d'abord le nouveau premier ministre Li Qiang au Grand Hall du peuple, avant que Li ne se rende à un "déjeuner de travail" avec von der Leyen, qui effectuera son premier voyage en Chine depuis qu'elle est devenue présidente de la Commission européenne à la fin de 2019.

Plus tard dans l'après-midi, M. Macron et Mme von der Leyen s'entretiendront séparément avec le président Xi Jinping, avant que les trois hommes ne tiennent des discussions trilatérales dans la soirée.

Macron et von der Leyen ont tous deux déclaré vouloir persuader la Chine d'utiliser son influence sur la Russie pour ramener la paix en Ukraine, ou au moins dissuader Pékin de soutenir directement Moscou dans le conflit. La Russie qualifie l'invasion de l'Ukraine d'"opération militaire spéciale".

M. Macron, qui voyage avec une délégation de 50 chefs d'entreprise, dont Airbus, le géant du luxe LVMH et le producteur d'énergie nucléaire EDF, devrait également annoncer des accords avec la Chine.

Mais tout le monde, dans son pays, ne pense pas que ce soit un bon signal à envoyer.

"Les trois quarts de la délégation sont des chefs d'entreprise : l'objectif est avant tout de signer des contrats ", a écrit l'eurodéputé de gauche Raphaël Glucksmann sur Twitter avant la visite de M. Macron. "En temps utile, le débat en Europe se concentre sur notre dépendance suicidaire à la Chine et sur l'ingérence chinoise, le message est inopportun."