Les fournisseurs de l'industrie aérospatiale en difficulté pourraient ne pas être en mesure de soutenir l'augmentation de la production de jets - enquête

Alors que le secteur aérospatial cherche à accélérer son rétablissement après un ralentissement dû à une pandémie et qu'un boom des voyages stimule la demande de jets, les pressions inflationnistes et la disponibilité de la main-d'œuvre entravent leur progression et ont refroidi le sentiment, selon l'enquête.

"C'est une surprise car nous nous serions attendus à ce que le sentiment s'améliore compte tenu de l'attention portée par l'industrie sur la main-d'œuvre, l'inflation et la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Kristine Liwag, analyste chez Morgan Stanley, dans une note.

Boeing et Airbus ont eu du mal à augmenter leur production de jets dans un contexte de pénurie de pièces et de main-d'œuvre. Le constructeur américain vise à augmenter la production de son célèbre avion de ligne à fuselage étroit 737 MAX d'un taux stable d'environ 31 jets par mois à 38 d'ici la fin de l'année.

Son grand rival Airbus, quant à lui, a déclaré jeudi qu'il ralentissait la montée en puissance de la production de son modèle le plus vendu.

La pénurie de main-d'œuvre continue d'être la "plus grande contrainte" pour Tool Gauge, une entreprise chargée de fabriquer des composants intérieurs pour le 737 MAX et le 787, a déclaré le directeur général Debbie Lee à Reuters au début du mois.

Environ 63 % de ceux qui ont répondu à l'enquête de Morgan Stanley, menée lors de la conférence annuelle de la Pacific Northwest Aerospace Alliance, à l'extérieur de Seattle, étaient de petits fournisseurs dont le revenu annuel est inférieur à 100 millions de dollars.

"Il y a toujours une douzaine de fournisseurs en grande détresse avec lesquels nous devons travailler", a déclaré le patron de Spirit AeroSystems au début du mois.

Les actions de Boeing étaient en baisse de 1,1 % dans les échanges matinaux, dans un contexte de baisse des marchés plus larges.