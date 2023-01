Les investisseurs se penchent sur les perspectives de production et le calendrier de livraison des jets de Boeing

Boeing a vu la demande des clients du 737 MAX se redresser rapidement après que deux crashs et la pandémie de COVID-19 aient frappé l'industrie du transport aérien. Le directeur général Dave Calhoun a déclaré en octobre que Boeing avait "atténué ces moments existentiels".

Boeing devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 20,38 milliards de dollars contre 14,79 milliards de dollars au même trimestre de l'année dernière, avec un bénéfice de 26 cents par action, selon les données de Refinitiv.

Toutefois, les analystes préviennent que Boeing est toujours confronté à un risque majeur d'augmentation de la production d'avions, car la reprise de la chaîne d'approvisionnement et les exigences réglementaires supplémentaires pourraient retarder les calendriers.

"Il ne s'agit pas d'une simple histoire de reprise de la production", a déclaré Richard Aboulafia, analyste d'Aerodynamic Advisory, qui a souligné le fait que Boeing a un arriéré de centaines d'avions 737 et 787 non livrés et stockés.

Boeing prévoit d'augmenter la production de sa famille phare d'avions de ligne à fuselage étroit 737 MAX, qui représente la majeure partie du volume des ventes de la société, de 31 avions par mois à environ 50 d'ici 2025. Les dirigeants ont précédemment indiqué que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement étaient la principale cause du retard de la production du 737 MAX, et les investisseurs seront à l'écoute des détails concernant le nombre d'avions qui devraient être fabriqués et livrés cette année.

Les investisseurs attendront également de Boeing qu'il explique pourquoi il prend autant de temps pour livrer les avions MAX entreposés. La Federal Aviation Administration inspecte encore individuellement chaque MAX avant qu'il puisse être livré.

"Il semble que cela ne progresse pas aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient", a déclaré Robert Stallard, analyste chez Vertical Research.

Le programme 787 Dreamliner, qui a redémarré les livraisons en août après une pause de 11 mois, est confronté à des questions similaires concernant l'augmentation prévue à 10 avions gros porteurs par mois d'ici 2025.

Boeing vise à augmenter progressivement la production du 787 à cinq par mois, mais a ralenti la production après un retard de pièces en décembre, a précédemment rapporté Reuters.

Afin d'obtenir l'approbation de la FAA pour relancer les livraisons de 787, Boeing a accepté de moderniser les avions pour répondre aux exigences de certification et de soumettre ces appareils aux inspections de la FAA avant leur livraison. Les investisseurs pourraient se demander si ces exigences pourraient potentiellement entraîner des coûts supplémentaires.

Boeing a livré 480 avions en 2022, talonnant son rival Airbus qui en a livré 661. Les deux avionneurs ont été en deçà des attentes des analystes.

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, Boeing a accumulé environ 4,4 milliards de dollars de pertes sur les programmes de défense, avec des coûts de fabrication élevés et des pénuries de main-d'œuvre. Les investisseurs doutent que Boeing puisse respecter les coûts et le calendrier dans ce secteur.